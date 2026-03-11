San Quirino, diesel al posto della benzina al distributore: decine di auto in panne dopo il rifornimento

Quello che inizialmente sembrava un semplice guasto meccanico si è trasformato in un problema ben più serio che ha coinvolto diversi automobilisti di San Quirino, nel Pordenonese. Tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo, numerosi clienti che avevano fatto rifornimento al distributore Eni di via Monte Grappa si sono ritrovati con l’auto in panne poco dopo essere ripartiti.

Dopo aver riempito il serbatoio con quella che doveva essere benzina, alcuni conducenti hanno iniziato a notare comportamenti anomali del motore: strattoni, rumori insoliti e progressiva perdita di potenza, fino al completo blocco del veicolo.

L’allarme è scattato quando un residente ha pubblicato un messaggio nel gruppo Facebook “Sei di San Quirino se…”, invitando gli altri cittadini a evitare temporaneamente il distributore dopo i problemi riscontrati alla propria auto. “E non sono l’unico”, ha scritto nel post.

Le testimonianze degli automobilisti

Dopo la segnalazione sui social sono emerse numerose testimonianze di clienti che avevano fatto rifornimento nello stesso punto vendita.

Una 41enne che lavora in un supermercato della zona ha raccontato di aver fatto benzina mentre tornava a casa.

“Quando sono ripartita mi sono accorta subito che qualcosa non andava. L’auto faceva fatica ad andare avanti. Sono riuscita ad arrivare a casa, ma poi non si è più avviata”.

In un primo momento la donna ha pensato a un problema alla frizione, anche perché durante il cambio delle marce aveva avvertito rumori insoliti. Tuttavia la stessa anomalia si è verificata anche nell’auto del compagno, un 53enne, che aveva fatto rifornimento nella stessa stazione di servizio.

“Ho controllato che la pompa fosse quella della benzina, ed era quella giusta”, ha spiegato la 41enne. “Ma anche sulla sua macchina si è presentato lo stesso problema”.

Alla fine entrambe le auto sono state trasportate dal carroattrezzi in officina.

La scoperta: diesel al posto della benzina

Un’altra segnalazione arriva da un 38enne, che ha raccontato quanto accaduto alla compagna dopo il rifornimento nello stesso distributore.

Durante il tragitto verso il lavoro la donna ha iniziato a sentire rumori anomali provenire dal motore. Dopo essersi rivolta a un meccanico per capire la causa del guasto, la coppia si è imbattuta nel post comparso sui social.

È stato proprio il meccanico a confermare il sospetto: nel serbatoio non c’era benzina ma gasolio.

Secondo quanto emerso, si sarebbe verificato un errore nell’erogazione del carburante, con diesel distribuito dalle pompe destinate alla benzina.

Come chiedere il risarcimento

Alcuni automobilisti hanno cercato inizialmente di contattare il Comune e la Polizia locale, senza riuscirci. Successivamente si sono rivolti ai carabinieri, che hanno spiegato la procedura da seguire.

Le forze dell’ordine hanno chiarito che non è necessario presentare denuncia, ma è sufficiente segnalare l’accaduto al gestore del distributore per avviare la richiesta di risarcimento dei danni.

“Devo dire che sono stati molto gentili – ha raccontato uno degli automobilisti coinvolti – e ci hanno spiegato come procedere con la segnalazione. La richiesta può essere inviata via email oppure direttamente al punto di servizio”.

Ora i clienti coinvolti attendono che venga riconosciuto il risarcimento per i danni alle vetture, dopo un episodio che ha lasciato decine di automobilisti con l’auto inutilizzabile.

