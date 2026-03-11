Speleologia in Friuli-Venezia Giulia, nuovi progetti per valorizzare grotte e cavità naturali

La speleologia in Friuli-Venezia Giulia continua a dimostrare grande vitalità, confermandosi una disciplina che unisce studio scientifico, passione e spirito di comunità. È quanto emerso dalla terza riunione del Tavolo regionale sulla speleologia, svoltasi nei giorni scorsi a Trieste nel Palazzo della Regione.

A evidenziarlo è stato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, sottolineando come la speleologia rappresenti una porta aperta su un mondo sotterraneo reale e ancora in parte inesplorato, dove si incontrano ricerca, scoperta e valori profondi come la tenacia e il rispetto della natura.

Progetti per valorizzare grotte e cavità

Durante l’incontro è emersa una forte progettualità nel settore speleologico regionale. Le iniziative puntano a far conoscere il ricco patrimonio sotterraneo del Friuli-Venezia Giulia attraverso foto, video e attività divulgative, oltre a proseguire nell’esplorazione e nella tutela di cavità ancora poco conosciute.

Nel corso della riunione la Federazione speleologica regionale ha presentato anche un volume dedicato alle cavità del Friuli-Venezia Giulia, nato dalla mostra e dal convegno organizzati la scorsa estate a Gorizia.

Verso la Giornata internazionale delle grotte

Scoccimarro ha inoltre proposto di avviare un confronto per organizzare un’iniziativa il 13 settembre, in occasione della Giornata internazionale delle grotte e del carsismo, proclamata dall’Unesco alla fine del 2025.

L’obiettivo è valorizzare e far conoscere al pubblico il patrimonio speleologico regionale, promuovendo attività di divulgazione e sensibilizzazione.

