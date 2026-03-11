Zoncolan, sciatori ubriachi sulle piste: controlli con l’etilometro e multe ai locali

Controlli serrati allo Zoncolan nella giornata di domenica 8 marzo, quando le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione straordinaria tra piste da sci, locali e strade di accesso alla località turistica.

Nel corso dell’attività sono state controllate circa 100 persone e 36 veicoli. Le verifiche rientrano nelle direttive del Ministero dell’Interno, che ha disposto un rafforzamento dei controlli nelle località con grande afflusso di pubblico dopo i tragici fatti avvenuti a Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera.

Sciatori sanzionati perché ubriachi

Durante i controlli sulle piste gli agenti hanno verificato anche le condizioni psicofisiche degli sciatori con l’etilometro.

Due persone sono state fermate e sanzionate perché sciavano in stato di ebbrezza alcolica, un comportamento considerato pericoloso per la sicurezza propria e degli altri utenti delle piste.

Multe e irregolarità in un locale

Le verifiche hanno riguardato anche due esercizi pubblici della località che avevano organizzato un DJ set sulle piste.

In uno dei locali sono state riscontrate diverse irregolarità amministrative, tra cui la mancata esposizione delle tabelle dei prezzi e degli orari e l’assenza della corretta SCIA per l’attività svolta.

Il Nas dei carabinieri ha contestato violazioni che hanno portato a sanzioni per oltre 11mila euro.

Controlli anche sulle strade

Le verifiche hanno interessato anche la viabilità di accesso al comprensorio. Durante i posti di controllo un automobilista è stato sanzionato perché guidava con la patente scaduta.

L’operazione ha coinvolto Questura di Udine, commissariato di Tolmezzo, Polizia stradale, carabinieri con il Nas, Vigili del fuoco e Ispettorato del lavoro, con il supporto degli operatori del soccorso piste del comprensorio Ravascletto-Zoncolan.

