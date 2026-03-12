ADMO FVG torna nelle piazze con “Una colomba per la vita”: Pasqua solidale per sostenere la donazione di midollo osseo

Dal 14 al 22 marzo 2026 l’ADMO FVG – Associazione Donatori di Midollo Osseo – torna nelle piazze del Friuli-Venezia Giulia con la campagna pasquale “Una colomba per la vita”, iniziativa solidale che unisce raccolta fondi e sensibilizzazione sul tema della donazione di midollo osseo.

I volontari dell’associazione saranno presenti in numerosi comuni della regione con apposite postazioni dove i cittadini potranno scegliere un regalo solidale per la Pasqua: una colomba da 750 grammi disponibile in diverse varianti, tra cui classica, al cioccolato, pere e cioccolato oppure al pistacchio.

Un’iniziativa per sostenere le attività dell’associazione

L’iniziativa rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno per l’associazione. Come ha spiegato Paola Rugo, presidente di ADMO FVG, la presenza nelle piazze ha un valore fondamentale per la missione dell’organizzazione.

«La piazza è il luogo che da sempre ci consente di far conoscere tutte le nostre attività e di accogliere nuovi donatori – ha sottolineato Rugo –. Così come a Natale, anche in previsione della Santa Pasqua i volontari lavoreranno per una raccolta fondi indispensabile per sostenere e portare avanti tutte le attività associative».

Il ricavato della campagna sarà destinato a diverse attività fondamentali per l’associazione, tra cui:

la gestione organizzativa e amministrativa delle attività ADMO

l’acquisto dei kit salivari per la tipizzazione dei nuovi donatori

la gestione dei donatori e dei sanitari coinvolti nel percorso di donazione

le attività di informazione e sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo

Un gesto simbolico che sostiene la speranza

Oltre al valore solidale, la campagna porta con sé anche un forte significato simbolico. Come ha ricordato la presidente dell’associazione, scegliere la colomba non significa soltanto acquistare un dolce pasquale.

«Con “Una colomba per la vita” non si sceglie soltanto un dolce da condividere in famiglia o con gli amici, ma il simbolo dell’adesione al progetto ADMO e quindi a un sogno», ha spiegato Rugo, invitando tutti i cittadini a partecipare all’iniziativa e a sostenere la causa.

Donazioni anche online

Oltre alle postazioni nelle piazze, sarà possibile sostenere la campagna anche attraverso lo shop online dell’associazione, ordinando i prodotti da ricevere direttamente a casa. Sul portale ADMO sarà inoltre possibile effettuare una donazione libera, ricevendo in cambio una e-card solidale.

Nel corso degli anni la campagna “Una colomba per la vita”, insieme alle altre iniziative promosse da ADMO, ha contribuito ad aumentare la consapevolezza sul tema della donazione di midollo osseo e a favorire la crescita del numero di donatori iscritti al registro italiano.

Tuttavia la strada è ancora lunga: quando il donatore non è consanguineo, la compatibilità con un paziente in attesa di trapianto si verifica mediamente in un caso su 100 mila. Un dato che evidenzia quanto sia fondamentale continuare a informare e coinvolgere nuove persone.

L’elenco completo delle postazioni della campagna pasquale è disponibile sul sito ufficiale dell’associazione ADMO, nella pagina dedicata alla Pasqua 2026.

