Eroismo folk al Castello di Udine: I Nomadi e Branduardi

UDINE – Eroica è la visione che dal 1979 accende i palchi di questa rassegna. Eroica è la costanza di chi non ha mai smesso di cercare le radici della musica. Eroica è la storia di Folkest, un cammino che da quasi cinquant’anni difende la cultura con il coraggio dei pionieri. Quest’anno, la suggestiva cornice del Castello di Udine si prepara ad ospitare due monumenti, due percorsi, due leggende che hanno dato voce all’identità profonda di un paese intero.

I Nomadi ovvero sessant’anni di polvere e vento: sabato 27 giugno alle ore 21:15, il Castello tremerà sotto il peso di una storia infinita che non accenna a fermarsi. Oltre sessant’anni di carriera, iniziati quando il mondo scopriva il beat e solo i Rolling Stones osavano guardare così lontano per anzianità di servizio. Oltre 52 lavori discografici che hanno segnato il passo di intere generazioni tra album in studio, live e raccolte. Oltre 15 milioni di copie vendute, numeri che raccontano una fedeltà assoluta del pubblico che non conosce tramonto.

C’è una comunità intera che li aspetta, irriducibili trincerati in oltre cento fan club e di un amore che attraversa i decenni. C’è un impegno sociale e umanitario che è l’anima stessa della band, una missione solidale che viaggia insieme alle note. C’è un nuovo progetto live in doppio vinile e CD che riporta al centro la dimensione del concerto, dove la formazione attuale composta da Beppe Carletti, Cico Falzone, Sergio Reggioli, Massimo Vecchi, Yuri Cilloni e Domenico Inguaggiato ritrova la sua energia più autentica davanti al pubblico.

Angelo Branduardi, sottotitolo – il Canto che si fa luce: martedì 21 luglio, sempre alle 21:15, il Castello cambierà pelle per farsi tempio archetipico di spiritualità e poesia. È il viaggio di un uomo che sceglie di farsi santo. È il viaggio di un artista che riscopre la gioia profonda nella povertà. È il viaggio di Angelo Branduardi attraverso Il Cantico, il progetto musicale dedicato a San Francesco a ottocento anni dalla sua morte.

Cantare la natura come sorella e l’ecologia ante litteram come forma d’amore. Cantare la letizia come unica via possibile per affrontare il presente. Cantare la modernità di un messaggio che parla di verità e bellezza in un futuro antico. Angelo Branduardi, accompagnato sul palco da Fabio Valdemarin, Nicola Oliva, Stefano Olivato e Davide Ragazzoni, ridà voce alle parole del Poverello di Assisi, dimostrando quanto quella poesia sia oggi più necessaria che mai per ritrovare noi stessi.

Info e Prevendite: andare subito su TicketOne per assicurarvi un posto in queste serate storiche. Oppure alla biglietteria fisica di Carpacco, frazione di Dignano, presso il Centro Commerciale Le Torri, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17. Per ulteriori info: biglietteria@folkest.com

