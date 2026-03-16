Benzina più economica in Slovenia: italiani fanno il pieno oltreconfine

Nel weekend appena concluso numerosi automobilisti italiani hanno preso d’assalto i distributori sloveni vicino al confine per fare rifornimento a prezzi più convenienti. La corsa al pieno è legata soprattutto al recente aumento dei prezzi globali del petrolio, dovuto alle tensioni internazionali e alla guerra sul fronte iraniano.

Nonostante un lieve rincaro registrato nei giorni scorsi, i prezzi dei carburanti in Slovenia rimarranno bloccati fino a martedì 24 marzo, rendendo ancora conveniente il rifornimento oltreconfine.

I nuovi prezzi

L’aumento è stato contenuto grazie alla riduzione delle accise decisa dal Governo sloveno. Secondo la Slovenian Press Agency, la benzina senza piombo è salita a 1,466 euro al litro (+3 centesimi), mentre il diesel ha raggiunto 1,528 euro al litro (+6,3 centesimi).

Più marcato l’incremento per il gasolio da riscaldamento, arrivato a 1,159 euro al litro.

Prezzi controllati dallo Stato

In Slovenia i prezzi dei carburanti sono controllati dallo Stato e aggiornati ogni due settimane, seguendo una formula che tiene conto dell’andamento del petrolio e del cambio tra euro e dollaro.

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