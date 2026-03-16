Bertiolo celebra il vino friulano: inaugurata la 77ª Festa regionale tra tradizione e qualità

La Festa regionale del vino di Bertiolo, giunta alla 77ª edizione, si conferma uno degli appuntamenti più rappresentativi per la valorizzazione della vitivinicoltura del Friuli-Venezia Giulia. Alla cerimonia inaugurale è intervenuto l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier, che ha sottolineato il valore culturale e identitario dell’evento.

Secondo l’assessore, la manifestazione rappresenta molto più di una semplice rassegna enologica: “racconta il territorio, le tradizioni e naturalmente il vino, uno dei pilastri dell’identità del Friuli-Venezia Giulia”. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Risorgive Medio Friuli insieme al Comune di Bertiolo e richiama ogni anno appassionati, produttori e visitatori interessati a conoscere da vicino le eccellenze vinicole regionali.

La Mostra concorso “Bertiûl tal Friûl”

La festa è affiancata anche dalla 43ª Mostra concorso vini “Bertiûl tal Friûl”, uno dei momenti più attesi della manifestazione. Durante l’evento vengono premiate le aziende vitivinicole che partecipano alla rassegna, valorizzando il lavoro dei produttori e l’impegno nella qualità delle produzioni.

Questo appuntamento rappresenta da anni un’importante vetrina per le cantine del territorio, contribuendo a promuovere i vini friulani e a rafforzare il legame tra produttori, istituzioni e pubblico.

Un comparto strategico per il Friuli-Venezia Giulia

Nel corso dell’inaugurazione Zannier ha ricordato il peso strategico del settore vitivinicolo regionale. In Friuli-Venezia Giulia si contano infatti circa 31mila ettari di vigneti, un patrimonio produttivo che rappresenta uno dei punti di forza dell’economia agricola regionale.

Nonostante il comparto stia attraversando una fase complessa, continua a distinguersi per qualità e varietà delle produzioni. L’assessore ha evidenziato come la vera forza del sistema vitivinicolo friulano sia la capacità di esprimere vini di altissimo livello, differenti tra loro ma uniti da una forte identità territoriale.

“La grande forza del Friuli-Venezia Giulia è rappresentata da vini di qualità molto elevata, diversificati nei diversi territori e prodotti da aziende differenti ma unite da una forte identità regionale”, ha spiegato Zannier, sottolineando come queste produzioni continuino a incontrare il favore dei mercati.

Il sostegno della Regione al settore vitivinicolo

L’assessore ha inoltre ribadito l’impegno dell’Amministrazione regionale nel sostenere le imprese vitivinicole, anche attraverso iniziative di promozione e attività mirate allo sviluppo del comparto.

Le politiche regionali puntano in particolare alla promozione dei vini friulani sui mercati internazionali, un ambito strategico per rafforzare la competitività delle aziende e far conoscere sempre di più le eccellenze del territorio.

“Le attività di promozione e di sostegno alle imprese sono numerose e stanno dando risultati importanti”, ha evidenziato Zannier, invitando a guardare con fiducia alle sfide del momento. Secondo l’assessore, infatti, il Friuli-Venezia Giulia ha sempre dimostrato una forte capacità di affrontare le difficoltà e continuare a crescere.

Degustazioni ed eventi nelle prossime settimane

La Festa regionale del vino friulano proseguirà nelle prossime settimane con un ricco calendario di appuntamenti. Il programma prevede degustazioni, incontri dedicati alle eccellenze agroalimentari e iniziative legate alla tradizione enogastronomica locale, coinvolgendo produttori, esperti e appassionati.

L’evento continua così a rappresentare un’importante occasione di promozione del territorio e delle sue produzioni, rafforzando il legame tra cultura, agricoltura e turismo nel cuore del Friuli-Venezia Giulia.

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