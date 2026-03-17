Gymnasium FVG domina le regionali: record, 50 medaglie e squadra pronta per Riccione

La Gymnasium Banca 360 FVG chiude la prima parte della stagione con un risultato straordinario, imponendosi alle finali regionali di nuoto disputate tra Maniago e Trieste. La società pordenonese ha costruito un medagliere impressionante, confermando la propria leadership nel panorama giovanile regionale e conquistando numerosi pass per i Criteria Italiani Giovanili di Riccione, in programma dal 26 marzo al 2 aprile.

Il bottino complessivo parla chiaro: 22 ori individuali e 4 di staffetta, 12 argenti individuali e 2 di staffetta, 12 bronzi. Numeri che raccontano un dominio netto e una profondità di squadra rara.

Record e staffette protagoniste

Tra i momenti più significativi spicca la prestazione della staffetta 4×100 mista ragazzi, composta da Mattia Oteri, Alessandro Bellet, Thomas Lingilio e Alex Bergamo, che ha stabilito il nuovo record regionale in 3:54.47, migliorando di ben due secondi il precedente primato.

Ottimi risultati anche dalle altre staffette: nella categoria ragazzi sono arrivati due ori nella 4×100 e 4×200 stile libero, mentre tra le femmine si registrano argenti e vittorie nelle categorie ragazze e cadette, a conferma di una squadra completa e competitiva in ogni specialità.

I protagonisti tra i maschi

Prestazioni di altissimo livello nella categoria ragazzi, dove Alessandro Bellet ha conquistato cinque ori (200 e 400 misti, 200 rana, 200 delfino e 200 dorso), risultando uno dei grandi protagonisti della manifestazione.

Non da meno Alex Bergamo, dominatore delle distanze lunghe con le vittorie nei 400, 800 e 1500 stile libero. Successi anche per Mattia Oteri nei 50 dorso e Thomas Lingilio, oro nei 50 e 100 rana.

Da segnalare infine il talento emergente di Alessandro De Polo (classe 2012), capace di imporsi negli 800 stile libero, dimostrando grande prospettiva.

Le stelle femminili

Importanti risultati anche nel settore femminile. Sophia Ioana Portase ha conquistato l’oro nei 400 misti e piazzamenti d’argento in altre specialità, mentre Elena Savian ha dominato la categoria cadetti vincendo nello stile libero (50, 100, 200, 400 e 800) e nei 200 dorso.

Sul podio anche Emma Deiuri, bronzo nei 200 rana, e Beatrice De Palma, anch’essa bronzo nella rana. Le staffette femminili hanno contribuito al bottino con argenti e ori, confermando la solidità del gruppo.

Verso i Criteria di Riccione

La squadra qualificata ai campionati italiani giovanili include nomi di primo piano come Ruben Zammattio, Alessandro Bellet, Alex Bergamo, Thomas Lingilio e Mattia Oteri tra i maschi, e Beatrice De Palma, Sophia Ioana Portase, Emma Deiuri ed Elena Savian tra le femmine.

Gli allenatori Andrea Deiuri e Francesca Salvalajo sottolineano come questo risultato sia il frutto di un grande lavoro di squadra, capace di valorizzare sia le individualità sia le staffette.

Ora l’obiettivo si sposta su Riccione, dove la storica società pordenonese punta a confermarsi ai vertici nazionali, forte di un gruppo giovane, competitivo e ricco di talento.

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