Imec, Fedriga punta su Trieste: il Friuli-Venezia Giulia al centro delle nuove rotte globali

Il progetto Imec rappresenta un’opportunità cruciale per il futuro della logistica regionale e dell’economia europea. Lo ha sottolineato il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, intervenendo al forum “Imec Corridoio Indo-Mediterraneo – Opportunità per le imprese”, ospitato al Generali Convention Center nel Porto Vecchio di Trieste.

Nel suo intervento istituzionale, Fedriga ha evidenziato come il corridoio Indo-Mediterraneo possa diventare un elemento centrale per rafforzare il ruolo della regione nei traffici internazionali. “Imec rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare il sistema logistico della nostra regione”, ha dichiarato, allargando lo sguardo anche all’intero continente europeo.

Le nuove rotte commerciali e le sfide globali

Il forum, promosso dal Ministero degli Affari esteri, ha rappresentato un momento di confronto sul futuro delle rotte commerciali globali. In un contesto internazionale segnato da tensioni e blocchi di alcune direttrici strategiche, la ridefinizione dei traffici diventa una leva di sviluppo economico.

Fedriga ha sottolineato la necessità di costruire una rete di alleanze solide, capace di preservare il ruolo del Mediterraneo e dell’Europa nel commercio mondiale. Una visione che punta a rafforzare la competitività del sistema logistico europeo, partendo proprio da territori strategici come il Friuli-Venezia Giulia.

All’evento erano presenti anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani e gli assessori regionali Cristina Amirante, Sergio Emidio Bini e Riccardo Riccardi, a testimonianza dell’importanza istituzionale dell’iniziativa.

Un progetto geopolitico oltre che logistico

Secondo il governatore, Imec non è soltanto un’infrastruttura commerciale, ma rappresenta anche una precisa scelta geopolitica. Il corridoio Indo-Mediterraneo si fonda infatti su principi di libertà, cooperazione e rispetto reciproco tra le nazioni coinvolte.

Fedriga ha evidenziato come questo modello si differenzi da altri sistemi di sviluppo che rischiano di generare dipendenze da regimi non democratici. “Il Corridoio Indo-Mediterraneo punta a tutelare l’autonomia dei Paesi partecipanti”, ha spiegato, sottolineando il valore strategico di una cooperazione infrastrutturale di lungo periodo.

Il ruolo centrale del Porto di Trieste

Uno dei punti chiave dell’intervento riguarda il posizionamento del territorio regionale. Il Porto di Trieste viene indicato come candidato naturale a terminale del corridoio, grazie alla sua posizione geografica e alle sue caratteristiche logistiche.

Fedriga ha ribadito che il successo del progetto dipenderà dalla capacità di realizzare infrastrutture adeguate e una collaborazione internazionale stabile e duratura. In questo scenario, il Friuli-Venezia Giulia può giocare un ruolo da protagonista, diventando un hub strategico per i collegamenti tra Europa e Asia.

Una visione per la crescita europea

In conclusione, il governatore ha rilanciato una visione ambiziosa: trasformare le sfide globali in opportunità di crescita, rafforzando il sistema logistico regionale e contribuendo allo sviluppo dell’intera Europa.

Il progetto Imec si configura così come una delle principali scommesse per il futuro dei traffici commerciali, con Trieste e il Friuli-Venezia Giulia pronti a candidarsi come snodi fondamentali di questa nuova rete globale.

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