Latisana Job Day 2026: 120 posti di lavoro disponibili, ecco come candidarsi entro il 7 aprile

Il Latisana Job Day 2026 si prepara a diventare un punto di riferimento per chi è alla ricerca di nuove opportunità professionali. L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 aprile all’ex Stazione Ippica di via Beorchia 22, con un’offerta complessiva di circa 120 posti di lavoro messi a disposizione da 10 aziende.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, che evidenzia come l’evento rappresenti “un’opportunità concreta per mettere in contatto diretto imprese e persone in cerca di lavoro”, con un’attenzione particolare ai giovani che si affacciano per la prima volta al mondo occupazionale.

Come funziona il Job Day

L’iniziativa, promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Manpower e l’Istituto “Enrico Mattei”, nasce proprio con l’obiettivo di favorire l’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro.

Durante la giornata, le aziende saranno presenti con stand dedicati e offriranno ai candidati la possibilità di sostenere colloqui conoscitivi direttamente sul posto, creando un contatto immediato e concreto.

Mattina per gli studenti, pomeriggio per i candidati

Il programma si divide in due momenti distinti.

La mattina sarà dedicata alla Recruiting Student Edition, rivolta agli studenti maggiorenni. In questa fase, i partecipanti potranno affrontare brevi colloqui di cinque minuti, pensati come una vera e propria palestra per imparare a presentarsi al mondo del lavoro, valorizzando competenze e attitudini.

Nel pomeriggio si terrà invece la Recruiting Career Edition, aperta ai candidati che avranno inviato il proprio curriculum. Dopo una fase di preselezione, i candidati idonei riceveranno tra l’8 e il 14 aprile la convocazione con l’orario del colloquio.

Come candidarsi

Per partecipare è necessario inviare il curriculum vitae entro il 7 aprile 2026 attraverso la pagina dedicata sul sito della Regione, utilizzando il link “Mi candido”. Solo chi supererà la preselezione potrà accedere ai colloqui del 15 aprile.

Le aziende e i settori coinvolti

Le opportunità spaziano in diversi ambiti: turismo, ristorazione, industria, amministrazione e gestione. Tra le aziende partecipanti figurano realtà importanti come Aspiag Service-Despar, McDonald’s, Metinvest Trametal, Taghleef Industries e altre imprese del territorio.

Un’opportunità per il territorio

Il Latisana Job Day si conferma così come un evento strategico, capace di sostenere l’occupazione e aiutare le imprese nella ricerca di personale qualificato. Come evidenziato da Rosolen, si tratta di “un momento di particolare rilievo per il territorio”, che contribuisce anche ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro in modo concreto e consapevole.

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