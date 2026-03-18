Nuova sede Polizia Stradale a San Donà: più sicurezza sull’A4 e traffici verso l’Europa

Le tratte autostradali del Nordest rappresentano arterie fondamentali per economia, turismo e trasporti internazionali, e il loro controllo è cruciale per garantire sicurezza e sviluppo. Lo ha ribadito l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante durante l’inaugurazione della nuova sede del Distaccamento della Polizia Stradale di San Donà di Piave.

L’infrastruttura, al servizio della rete di Autostrade Alto Adriatico, assume un ruolo centrale anche per il Friuli-Venezia Giulia, territorio attraversato da intensi flussi di traffico diretti verso l’Europa centrale e orientale.

Un nodo chiave per traffici e collegamenti europei

Secondo Amirante, la rete autostradale che collega Venezia a Trieste rappresenta un asse strategico per l’intero Nordest, sia per il trasporto delle merci sia per il turismo.

“Il controllo di questo asse è essenziale per lo sviluppo e la competitività della nostra regione”, ha sottolineato l’assessore, evidenziando come il Friuli-Venezia Giulia sia una porta privilegiata verso i mercati europei.

L’area è caratterizzata da una forte vocazione industriale e logistica, con flussi quotidiani di traffico molto intensi, che rendono ancora più importante il ruolo della Polizia Stradale.

Sicurezza e lavoro quotidiano degli operatori

Nel suo intervento, Amirante ha voluto mettere in evidenza il lavoro degli agenti, sottolineando come la Polizia Stradale operi spesso in condizioni complesse e ad alto rischio.

Il presidio garantisce sicurezza agli utenti della strada e alle comunità locali, contribuendo in modo concreto alla gestione di un sistema infrastrutturale sempre più strategico.

“A loro va il ringraziamento dell’Amministrazione regionale e dell’intera comunità”, ha aggiunto l’assessore.

Nuova sede e potenziamento dell’autostrada A4

La nuova struttura, completamente ristrutturata, consentirà di rafforzare l’efficacia operativa della Polizia Stradale lungo l’asse A4 Venezia-Trieste, considerato il baricentro dei traffici tra Italia ed Europa.

Un’infrastruttura che si inserisce in un contesto più ampio di sviluppo, a partire dalla realizzazione della terza corsia dell’A4, intervento ritenuto fondamentale per:

migliorare la fluidità del traffico

aumentare i livelli di sicurezza

rafforzare la competitività del sistema logistico

Collaborazione istituzionale decisiva

Un elemento centrale dell’iniziativa è stato il lavoro congiunto tra istituzioni. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Veneto, il prefetto di Venezia e il presidente di Autostrade Alto Adriatico.

Amirante ha evidenziato come la realizzazione del nuovo distaccamento sia il risultato di una sinergia tra Polizia di Stato, Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Veneto e gestore autostradale.

“La sicurezza delle infrastrutture è il risultato di un impegno condiviso”, ha concluso, ribadendo l’importanza della collaborazione tra enti per garantire servizi efficienti e territori più sicuri.

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