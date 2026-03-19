ASU Udine, impresa storica: il fioretto maschile conquista la Serie A2

L’Associazione Sportiva Udinese (ASU) scrive una pagina memorabile della propria storia sportiva. Al Piacenza Expo, durante i Campionati Italiani a squadre, la formazione di fioretto maschile ha conquistato il titolo di serie B1, centrando così la promozione in Serie A2.

Un risultato di grande rilievo che rende la società bianconera l’unica in Friuli-Venezia Giulia a militare nella massima categoria della scherma a squadre, confermando il valore del movimento sportivo regionale.

Una finale decisa all’ultima stoccata

La vittoria è arrivata al termine di una finale combattutissima, risolta soltanto nelle battute finali. Il quartetto friulano composto da Marco Bertossi, Lorenzo Del Medico, Riccardo Paoletti e Antonio Guido Pesce si è imposto con il punteggio di 45-43 contro il Club Scherma Montignano Marzocca Senigallia.

Un successo ancora più significativo considerando la giovane età della squadra: un under 17 e tre under 20, il gruppo più giovane in gara, capace però di dimostrare grande maturità e determinazione nei momenti decisivi.

Un progetto sportivo che cresce

La promozione in A2 rappresenta molto più di una semplice vittoria: è la conferma della solidità del progetto sportivo dell’ASU, che ora può vantare due squadre in Serie A.

Un traguardo condiviso con la ginnastica ritmica, da oltre un decennio protagonista nel massimo campionato, e che rafforza il ruolo della polisportiva tra le realtà di riferimento a livello nazionale.

Le parole del tecnico e della società

Grande soddisfazione nelle parole del tecnico Fabio Zannier, che ha sottolineato il valore del lavoro quotidiano:

«È una vittoria che nasce dal lavoro in palestra e dalla crescita costante di questi ragazzi. Hanno dimostrato maturità, spirito di squadra e grande capacità di gestione della pressione».

Zannier ha voluto ringraziare anche lo staff, composto dal maestro Floriano Guizzardi e dal preparatore Giovanni Tarantini, per il contributo determinante al risultato.

Entusiasmo anche da parte del presidente Alessandro Nutta, che ha evidenziato l’importanza del traguardo raggiunto:

«La promozione in Serie A2 testimonia la qualità del lavoro che stiamo portando avanti e rafforza il posizionamento dell’ASU tra le eccellenze sportive nazionali».

Uno sguardo al futuro

La promozione rappresenta un punto di partenza per la società udinese, che punta a consolidarsi ai vertici della scherma italiana.

Con una base giovane e talentuosa e una struttura organizzativa solida, l’ASU guarda al futuro con ambizione, pronta a continuare a investire nello sviluppo dei giovani e nella crescita del movimento sportivo regionale.

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