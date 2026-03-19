Cronaca & Attualità
Slovenia limita la benzina: stop ai pieni liberi per frenare i “turisti del carburante”
Slovenia corre ai ripari contro l’assalto ai distributori: scattano i limiti ai rifornimenti per garantire scorte
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