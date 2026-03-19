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Slovenia limita la benzina: stop ai pieni liberi per frenare i “turisti del carburante”

Slovenia corre ai ripari contro l’assalto ai distributori: scattano i limiti ai rifornimenti per garantire scorte
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13 secondi fa

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Pompa del carburante - Benzina in slovenia
Pompa di benzina ( © Depositphotos)

La Slovenia introduce misure temporanee per fronteggiare il forte aumento della domanda di carburante. Il secondo operatore nazionale, Mol Slovenia, ha imposto un limite di 30 litri per i privati e 200 litri per aziende e camion per ogni rifornimento.

Provvedimenti simili anche per Shell, che ha fissato il tetto a 100 litri per i privati, mentre Petrol non ha ancora adottato restrizioni.

Alla base della decisione c’è un incremento “eccezionale” della domanda, legato sia agli acquisti in grandi quantità sia all’arrivo dei cosiddetti “turisti del carburante”, soprattutto dall’Italia, attratti dai prezzi più bassi.

L’obiettivo è garantire disponibilità per tutti ed evitare carenze, soprattutto nelle stazioni di confine più frequentate

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