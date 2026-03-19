Trieste, colpo nella notte in piazza Libertà: minorenne fermata dopo l’aggressione

Momenti di tensione nella notte di mercoledì a Udine, dove un episodio di violenza si è verificato in piazza Trieste, a ridosso della zona della stazione ferroviaria. Coinvolti alcuni giovani, tra cui una minorenne ospite di una struttura per non accompagnati della città, successivamente rintracciata dalle forze dell’ordine.

Il raggiro che si trasforma in furto

Intorno all’una, due ragazzi hanno avvicinato un coetaneo di origini straniere con una richiesta apparentemente innocua: utilizzare il suo telefono per una chiamata. Il giovane, in compagnia di un amico – entrambi residenti in una comunità per minori di Udine – ha accettato senza sospetti.

In pochi istanti, però, la situazione è cambiata: la ragazza si è allontanata rapidamente con il cellulare, mentre il complice ha colpito la vittima al volto, permettendo così la fuga.

L’intervento della polizia

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante, che hanno avviato subito le ricerche. In breve tempo è stata individuata la giovane ritenuta responsabile dell’episodio.

La minorenne è stata quindi accompagnata e collocata in una struttura cittadina, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda e risalire al secondo coinvolto.

Attenzione nelle aree sensibili

L’accaduto riaccende i riflettori su una zona particolarmente frequentata anche nelle ore notturne. La dinamica, basata su un pretesto per avvicinare la vittima, dimostra come situazioni apparentemente innocue possano trasformarsi rapidamente in episodi di violenza.

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