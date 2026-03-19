Truffe in Italia, arrestato 42enne: colpì anche a Trieste, condanna definitiva

Un uomo di 42 anni originario di Villa di Briano dovrà scontare una condanna definitiva a 2 anni e 8 mesi di reclusione per aver preso parte a un’associazione a delinquere finalizzata alla truffa, attiva anche nel territorio di Trieste.

Il provvedimento di carcerazione è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli, che ha disposto l’esecuzione della pena nei confronti del soggetto ritenuto coinvolto in una rete criminale articolata e operativa su più territori italiani.

L’arresto eseguito dai carabinieri

L’arresto è stato effettuato nella mattinata di mercoledì 18 marzo 2026 dai carabinieri della stazione di Frignano, che hanno rintracciato il 42enne presso la propria abitazione.

L’operazione si è svolta senza criticità, permettendo ai militari di intervenire in modo rapido ed efficace. Una volta bloccato, l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove sconterà la pena ormai definitiva.

Come previsto dalle procedure, dell’esecuzione del provvedimento è stata data comunicazione all’Autorità giudiziaria competente.

Le truffe tra il 2013 e il 2016

I fatti contestati risalgono a un periodo compreso tra il 2013 e il 2016, durante il quale l’organizzazione avrebbe operato in diverse province italiane.

Tra le città coinvolte figurano Milano, Bologna e Trieste, segno di un’attività criminale estesa e ben strutturata. L’indagine ha infatti delineato un sistema di truffe protratto nel tempo e capace di colpire più territori, con modalità organizzate tipiche delle associazioni a delinquere.

Un’attività criminale diffusa sul territorio

L’inchiesta ha messo in luce una rete criminale attiva su scala nazionale, capace di muoversi tra diverse regioni e di mettere a segno numerosi raggiri.

Il coinvolgimento della città di Trieste conferma come il fenomeno delle truffe organizzate non riguardi solo le grandi metropoli, ma possa estendersi anche ad altri contesti urbani, rendendo necessaria un’azione coordinata delle forze dell’ordine su tutto il territorio.

Pena definitiva dopo anni

Con l’esecuzione dell’ordine di carcerazione, si chiude una vicenda giudiziaria iniziata oltre dieci anni fa. La condanna a 2 anni e 8 mesi è ora definitiva e segna l’epilogo di un percorso investigativo che ha portato all’individuazione delle responsabilità dell’uomo all’interno dell’associazione.

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