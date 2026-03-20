Fontanafredda, rotatoria sulla Pontebbana: via agli espropri per un’opera da 1,7 milioni

Prosegue secondo programma l’iter per la realizzazione della nuova rotatoria lungo la statale Pontebbana a Fontanafredda, un intervento considerato strategico per la viabilità locale. Ad annunciarlo è stata l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, che ha confermato l’avvio della fase espropriativa, passaggio decisivo per la concretizzazione del progetto.

L’opera sorgerà in corrispondenza dell’incrocio tra la statale 13 e via Malignani, di fronte al centro commerciale Meta, un punto particolarmente trafficato e spesso critico sotto il profilo della sicurezza.

Più sicurezza e traffico più fluido

Secondo quanto evidenziato dall’assessore, si tratta di un nodo caratterizzato da elevati volumi di traffico, dove la nuova infrastruttura permetterà di ottenere benefici concreti.

La realizzazione della rotatoria consentirà infatti di aumentare significativamente la sicurezza stradale e, allo stesso tempo, di migliorare la gestione dei flussi veicolari lungo uno degli assi più importanti della regione.

L’intervento risponde a una richiesta attesa da tempo dal territorio, con l’obiettivo di rendere più sicuro e scorrevole il traffico lungo la Pontebbana, arteria fondamentale per i collegamenti locali e sovraregionali.

Investimento da 1,7 milioni e collaborazione tra enti

Per la realizzazione dell’opera, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha stanziato 1,7 milioni di euro, confermando l’importanza attribuita al progetto.

L’intervento si sviluppa attraverso una stretta collaborazione istituzionale che coinvolge Fvg Strade Spa e il Comune di Fontanafredda. In base alla convenzione firmata nel maggio 2025, è proprio l’amministrazione comunale ad aver assunto il compito della progettazione completa, già avviata.

Questo modello operativo ha garantito continuità e coerenza nello sviluppo progettuale, facilitando il rispetto delle tempistiche previste.

Attenzione anche agli aspetti ambientali e idraulici

Il progetto ha inoltre integrato le indicazioni tecniche legate agli aspetti idraulici dell’area, assicurando una soluzione complessiva che tiene conto non solo della viabilità, ma anche dell’impatto ambientale.

Dopo il parere favorevole di Fvg Strade Spa sul progetto di fattibilità tecnico-economica, l’avvio delle procedure espropriative rappresenta un passaggio fondamentale per arrivare all’apposizione del vincolo di pubblica utilità e alla successiva fase realizzativa.

Obiettivo: un’infrastruttura moderna e sicura

L’avanzamento dell’iter, ha sottolineato Amirante, dimostra l’efficacia della sinergia tra enti coinvolti. L’obiettivo condiviso è quello di arrivare in tempi rapidi alla realizzazione di un’infrastruttura moderna, sicura e pienamente integrata con il territorio.

Un passo concreto, dunque, verso il miglioramento della viabilità regionale e della sicurezza per cittadini e automobilisti.

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