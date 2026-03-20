Morte Umberto Bossi, il ricordo e il cordoglio di Fedriga

La morte a 84 anni di Umberto Bossi, storico fondatore della Lega, rappresenta un momento di profondo significato per la politica italiana. Figura centrale nel panorama istituzionale degli ultimi decenni, Bossi ha lasciato un segno indelebile nel dibattito pubblico, contribuendo a ridefinire temi cruciali come autonomia, identità territoriale e federalismo.

A ricordarlo con parole cariche di emozione è il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha espresso un profondo cordoglio a nome dell’intera comunità regionale.

Fedriga: “Un dolore politico e umano”

Nel suo messaggio, Fedriga ha sottolineato il legame personale e politico con il leader scomparso: “Con la morte di Umberto Bossi viene a mancare una figura centrale della storia politica italiana e della mia personale. Oggi vivo un dolore politico e umano”, ha dichiarato il governatore.

Parole che evidenziano quanto Bossi sia stato non solo un protagonista della scena nazionale, ma anche un punto di riferimento diretto per molti esponenti politici, tra cui lo stesso Fedriga.

Il ruolo di Bossi nella costruzione della Lega

Secondo il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Bossi è stato soprattutto un “esempio” e una “guida”, capace di dare voce a valori e idee che hanno reso la Lega un movimento radicato e riconoscibile.

“Con la sua visione ha dato voce ai valori e alle idee che hanno reso la Lega un riferimento per tanti”, ha ricordato Fedriga, sottolineando il ruolo determinante del fondatore nel costruire un’identità politica forte e duratura.

Autonomia e territori al centro del dibattito nazionale

Uno degli aspetti più rilevanti dell’eredità politica di Bossi riguarda il contributo dato nel portare al centro della politica italiana temi oggi più attuali che mai: l’autonomia delle regioni e la valorizzazione delle identità locali.

Fedriga ha evidenziato come Bossi abbia rappresentato un punto di riferimento fondamentale, contribuendo in maniera decisiva a spostare l’attenzione nazionale su queste questioni strategiche per territori come il Friuli-Venezia Giulia.

Il cordoglio della Regione Friuli-Venezia Giulia

A nome dell’intera Regione, il governatore ha espresso vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che hanno condiviso il percorso umano e politico di Bossi.

Un messaggio che si chiude con il riconoscimento di un’eredità importante: “L’impegno politico e umano di Bossi ha segnato un’epoca e lasciato un’impronta profonda nel panorama istituzionale del Paese”.

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