Festino con droga nel Trevigiano: imprenditore friulano salvo, la sua testimonianza può cambiare l’inchiesta

È stato dimesso il 23 marzo dall’ospedale Ca’ Foncello ed è stato dichiarato ufficialmente fuori pericolo il 51enne imprenditore di Lignano Sabbiadoro, protagonista di un episodio che ha sfiorato la tragedia. L’uomo era stato ricoverato in condizioni gravissime dopo aver assunto un cocktail di droghe pesanti, tra cui il cosiddetto “speedball”, un mix di cocaina ed eroina.

Il fatto era avvenuto durante un presunto festino in una stanza di un B&B nel coneglianese, dove il 51enne era stato trovato in fin di vita. Il miglioramento delle sue condizioni apre ora scenari nuovi per l’indagine.

L’inchiesta e le due donne indagate

La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo che vede due donne indagate con le accuse di spaccio di stupefacenti e lesioni come conseguenza di altro reato. Si tratta di una 23enne e una 30enne, entrambe presenti al festino.

Secondo quanto emerso, almeno una delle due sarebbe una escort legata a un night club della provincia, e sarebbe stata proprio lei a prenotare il B&B per garantire al gruppo la necessaria privacy. Tuttavia, davanti agli investigatori, entrambe hanno respinto ogni accusa, sostenendo di non aver fornito la droga all’imprenditore.

Il nodo: chi ha portato lo speedball

Il punto centrale dell’indagine riguarda proprio la provenienza dello stupefacente. Le due donne hanno dichiarato che il 51enne avrebbe già avuto con sé la droga prima dell’incontro, negando qualsiasi coinvolgimento diretto.

Gli inquirenti attendono ora con grande attenzione la testimonianza dell’imprenditore, ritenuta decisiva per chiarire la dinamica dei fatti. La sua versione potrà stabilire chi abbia materialmente introdotto cocaina, eroina e anche marijuana nella stanza, sciogliendo le contraddizioni emerse finora.

Indagini sul night club

Parallelamente, resta sotto osservazione anche il locale notturno da cui sarebbe partito il “tour” culminato nel festino. La Polizia sta cercando di capire se il night possa essere coinvolto in un giro più ampio legato allo spaccio di droga e ad altre attività illecite, tra cui il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione.

Le verifiche sono in corso e potrebbero portare a ulteriori sviluppi investigativi.

Una svolta attesa

Con il 51enne ormai fuori pericolo, l’indagine entra in una fase cruciale. La sua deposizione potrebbe rappresentare la chiave per ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Dopo giorni di incertezza, il caso si avvia così verso una possibile svolta decisiva, tra versioni contrastanti e un contesto ancora tutto da chiarire.

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