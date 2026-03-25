Gorizia e Nova Gorica sempre più unite: nuovi treni e bus dopo il boom di 83mila passeggeri

Prosegue e si rafforza il collegamento tra Gorizia e Nova Gorica, uno dei simboli più concreti della collaborazione tra Italia e Slovenia. Dopo il successo registrato durante GO!2025 – Capitale europea della cultura, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha deciso di rinnovare il servizio ferroviario e su gomma, trasformandolo in un’infrastruttura stabile per il territorio.

A sottolinearlo è stata l’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Cristina Amirante, intervenuta a Gorizia durante la presentazione ufficiale dell’accordo, alla presenza dei sindaci Rodolfo Ziberna e Samo Turel.

I numeri del successo: oltre 83mila passeggeri

Il dato più significativo riguarda l’utilizzo del servizio urbano transfrontaliero: circa 83mila passeggeri trasportati tra febbraio e dicembre 2025. Un risultato che conferma la bontà della scelta e la forte domanda di mobilità tra le due città.

“Abbiamo deciso di rinnovare il servizio per lasciare un segno permanente – ha dichiarato Amirante – rafforzando le relazioni culturali e sociali tra le comunità anche oltre il 2025”.

Treni nel weekend lungo l’asse Venezia–Nova Gorica

Il collegamento ferroviario continuerà anche nel 2026, con una proposta pensata soprattutto per il fine settimana. Saranno attive due coppie di treni sulla tratta Venezia-Mestre-Treviso-Pordenone-Udine-Gorizia-Nova Gorica.

Le partenze da Venezia Mestre sono previste alle 7.50 e alle 15.20, con arrivo a Nova Gorica rispettivamente alle 10.47 e alle 17.52. I treni di ritorno partiranno alle 12.21 e alle 18.10, con arrivo a Venezia alle 15.04 e alle 20.43.

Il servizio, finanziato interamente con risorse regionali e gestito da Trenitalia con i moderni treni Blues, è stato riorganizzato rispetto al 2025 lungo la direttrice “alta”, includendo anche Pordenone e Udine e garantendo il collegamento diretto senza inversioni di marcia.

Dal 1° aprile una linea urbana giornaliera

Accanto al treno, si rafforza anche il trasporto su gomma. Dal 1° aprile 2026 entrerà in funzione una linea urbana giornaliera tra Gorizia e Nova Gorica, gestita congiuntamente da Tpl Fvg e Nomago.

Il servizio collegherà punti strategici come la stazione di Gorizia Centrale, il terminal urbano ed extraurbano, il centro cittadino, la Stazione Transalpina e l’autostazione slovena.

Saranno previste 16 corse giornaliere di andata e 16 di ritorno, con una frequenza tra i 40 e i 60 minuti, in coordinamento con gli orari ferroviari per garantire intermodalità ed efficienza.

Mobilità sostenibile e integrazione tra territori

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la sostenibilità ambientale. I collegamenti saranno effettuati con mezzi ecologici, tra cui autobus elettrici e treni adatti anche alle tratte non elettrificate.

L’obiettivo è chiaro: favorire una mobilità accessibile, integrata e sostenibile, soprattutto per giovani, studenti e pendolari, ma anche per chi non dispone di un mezzo proprio.

“Non volevamo solo sostenere un evento – ha concluso Amirante – ma costruire un sistema duraturo capace di unire davvero i territori”.

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