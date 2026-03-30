Pesca in Fvg, 440mila euro per rinnovare flotte e migliorare sicurezza

La Regione Friuli-Venezia Giulia rafforza il proprio impegno a sostegno della pesca costiera con un nuovo bando da 440mila euro, destinato a favorire investimenti, innovazione e sicurezza.

Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale Stefano Zannier, sottolineando come l’iniziativa rappresenti un passo concreto per sostenere in particolare la flotta d’altura e le imbarcazioni di maggiori dimensioni.

“Uniamo tradizione e innovazione, offrendo alle imprese l’opportunità di rinnovarsi e crescere”, ha dichiarato l’assessore, evidenziando il valore strategico dell’intervento per l’intero comparto.

Innovazione, sostenibilità e digitalizzazione

Il bando, inserito nel programma europeo FEAMPA 2021-2027, punta a promuovere una vera trasformazione del settore ittico.

Non si tratta solo di ammodernamento tecnologico, ma di una visione più ampia che mette al centro:

efficientamento energetico delle imbarcazioni

integrazione di fonti rinnovabili

digitalizzazione dei sistemi di bordo

Particolare attenzione è dedicata anche alla tracciabilità del pescato e alla gestione delle catture indesiderate, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle produzioni e ridurre l’impatto ambientale.

Più sicurezza e migliori condizioni di lavoro

Uno degli aspetti centrali del provvedimento riguarda il miglioramento delle condizioni operative degli addetti.

Il bando infatti sostiene interventi mirati a garantire maggiore sicurezza a bordo, oltre a favorire salute e benessere degli operatori del settore.

Un approccio che coniuga sviluppo economico e tutela dei lavoratori, rafforzando la competitività delle imprese senza rinunciare alla sostenibilità sociale.

Clausola di salvaguardia per le imprese

Tra le novità più rilevanti introdotte dalla delibera regionale figura una clausola di salvaguardia che consente di rendicontare anche i progetti avviati a partire dall’inizio del 2023.

Una misura importante che permette di premiare chi ha investito in anticipo, garantendo continuità e sostegno concreto alle aziende più dinamiche.

Inclusività e accesso ai contributi

La Regione ha scelto di rendere il bando il più accessibile possibile, calibrando i criteri di selezione su requisiti diffusi tra le imprese del settore.

“Puntiamo alla massima inclusività della misura”, ha ribadito Zannier, evidenziando la volontà di evitare esclusioni e favorire una distribuzione efficace delle risorse.

Le domande potranno essere presentate fino al 20 maggio 2026 attraverso la piattaforma regionale, con un contributo massimo di 150mila euro per singola impresa.

Un sostegno concreto per il futuro della pesca

Con questo intervento, la Regione conferma la propria strategia di supporto al comparto ittico, puntando su innovazione, sostenibilità e sicurezza come leve fondamentali per il futuro.

Un investimento che mira a rafforzare un settore chiave dell’economia regionale, accompagnandolo in un percorso di crescita capace di rispondere alle nuove sfide ambientali e di mercato.

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