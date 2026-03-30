Protezione civile Fvg: 1 milione agli Alpini per una nuova sede operativa a Zoppola

La Regione Friuli-Venezia Giulia compie un passo significativo nel rafforzamento del sistema di emergenza territoriale, destinando un finanziamento straordinario di un milione di euro alla sezione di Pordenone dell’Associazione Nazionale Alpini. La decisione, approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore alla Protezione civile Riccardo Riccardi, punta a migliorare sicurezza, organizzazione e capacità operativa del nucleo locale.

“Con questa scelta – ha sottolineato Riccardi – dotiamo il presidio pordenonese di una struttura adeguata a garantire standard elevati di sicurezza e prontezza operativa”, ribadendo l’importanza di investire in infrastrutture funzionali per affrontare le emergenze.

Una nuova sede a Zoppola

Il cuore del progetto è rappresentato dall’acquisizione e dall’allestimento di un immobile industriale nel Comune di Zoppola, che diventerà il nuovo punto di riferimento per le attività della Protezione civile legate agli Alpini.

La scelta della localizzazione non è casuale: risponde infatti a criteri di razionalità logistica, validati dai tecnici regionali. L’obiettivo è quello di creare un polo unico e centralizzato, capace di ospitare mezzi, attrezzature e personale in una sede moderna e funzionale.

Questa centralizzazione consentirà una gestione più efficiente delle risorse e una maggiore rapidità negli interventi, elementi fondamentali in caso di calamità.

Procedura straordinaria per interventi urgenti

Il finanziamento viene erogato attraverso una procedura straordinaria prevista dal regolamento regionale, che consente di superare i tempi della pianificazione ordinaria quando si tratta di interventi considerati essenziali.

Una scelta che evidenzia l’urgenza e la rilevanza dell’operazione: il sistema di Protezione civile si basa infatti su una stretta collaborazione tra enti pubblici e volontariato specializzato, e il funzionamento dei presidi territoriali rappresenta un tassello fondamentale per garantire interventi tempestivi.

Il ruolo centrale degli Alpini

L’Associazione Nazionale Alpini viene riconosciuta ancora una volta come pilastro della risposta emergenziale sul territorio. La collaborazione tra Regione e Alpini è definita storica e consolidata, e questo investimento ne rafforza ulteriormente il valore.

Attraverso il potenziamento della nuova sede operativa, l’Amministrazione regionale punta a migliorare le attività di previsione, prevenzione e intervento, assicurando che i volontari possano contare su dotazioni adeguate e strutture moderne.

Più prevenzione e interventi efficaci

L’intervento, finanziato interamente con risorse del Fondo regionale per la Protezione civile, si inserisce in una strategia più ampia che mira a ridurre i rischi e garantire maggiore sicurezza ai cittadini e all’ambiente.

Una struttura più efficiente significa infatti tempi di risposta più rapidi, migliore coordinamento e maggiore capacità di affrontare situazioni critiche. In un contesto in cui gli eventi emergenziali sono sempre più complessi, investire in infrastrutture e volontariato rappresenta una scelta strategica per il futuro del territorio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook