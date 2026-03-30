Udine inaugura il nuovo infopoint culturale: eventi, biglietti e turismo nel cuore della città

Dopo una fase di sperimentazione che ha registrato un ottimo riscontro da parte del pubblico, apre ufficialmente il nuovo infopoint culturale situato sotto il porticato di Palazzo D’Aronco, in via Rialto, nel cuore del centro storico di Udine.

A partire da martedì 31 marzo, lo spazio diventa un servizio stabile per cittadini e visitatori, pensato per offrire informazioni sempre aggiornate sull’ampia proposta culturale della città.

Biglietti, abbonamenti e informazioni sugli eventi

L’infopoint, gestito dalla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, rappresenta un punto strategico per accedere in modo semplice e immediato alla programmazione culturale.

All’interno sarà infatti possibile acquistare biglietti e abbonamenti per spettacoli e concerti, oltre a consultare l’intera offerta cittadina: dagli eventi del Teatro Nuovo Giovanni da Udine alle iniziative promosse dal Comune, dai Musei Civici fino alle attività delle associazioni del territorio.

A supporto del servizio sarà presente anche materiale informativo e promozionale, affiancato da un monitor digitale aggiornato in tempo reale, pensato per garantire una comunicazione immediata e sempre accessibile.

Orari e modalità di accesso

L’infopoint sarà aperto dal martedì al sabato, dalle 15.30 alle 18.30, con esclusione dei giorni festivi.

Saranno accettate diverse modalità di pagamento, tra cui bancomat, carte di credito e Satispay, mentre non sarà possibile pagare in contanti.

In occasione delle festività pasquali, il servizio sarà sospeso da venerdì 3 a lunedì 6 aprile.

Le istituzioni: “Un passo avanti per la città”

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale per un progetto che punta a rafforzare la diffusione della cultura.

L’assessora al patrimonio e Smart city Gea Arcella ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un importante investimento: “Uno spazio fisico dedicato all’informazione è un passo avanti notevole per valorizzare il centro storico e migliorare i servizi ai cittadini”.

Sulla stessa linea l’assessore alla cultura Federico Pirone, che ha evidenziato il valore della collaborazione con la Fondazione: “Un nuovo servizio per cittadini e turisti che rafforza la rete culturale cittadina e testimonia l’attenzione verso i presidi culturali”.

Una vetrina strategica anche per i turisti

Per la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il nuovo spazio rappresenta anche una vetrina privilegiata nel cuore della città.

Il presidente Paolo Vidali ha evidenziato come l’infopoint sarà non solo un punto informativo, ma anche un luogo di accoglienza: “Uno spazio strategico per dare visibilità alla programmazione e offrire un servizio concreto ai cittadini e ai turisti”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook