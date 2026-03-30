Una spettacolare bandiera di fiori apre la Festa del Friuli: emozione a Roveredo di Varmo

Un colpo d’occhio suggestivo e carico di significato ha aperto le celebrazioni della Fieste de Patrie dal Friûl. A Roveredo di Varmo, nel cuore del Medio Friuli, è stata realizzata una bandiera del Friuli composta interamente da tulipani e giacinti, simbolo di identità e legame con il territorio.

L’iniziativa si inserisce nella seconda edizione del “Giardino dei Tulipani nel Medio Friuli”, promossa dal coltivatore Denis Comisso insieme a Roberta Presti e ai partner olandesi Ad Smets e Sjaak Verweij. Al centro del campo, dove sono stati piantati ben 40mila bulbi, ha preso forma l’opera floreale dedicata alla ricorrenza.

Friuli e Olanda uniti dai fiori

A sottolineare il valore dell’evento è stato il vicegovernatore con delega alla Cultura, Mario Anzil, che ha evidenziato il significato simbolico dell’iniziativa.

“Celebriamo l’amicizia tra il Friuli e l’Olanda attraverso i fiori”, ha dichiarato, mettendo in luce come questi elementi naturali sappiano “comunicare meglio delle parole”.

L’opera rappresenta non solo un omaggio estetico, ma anche un messaggio di collaborazione internazionale, capace di unire culture diverse attraverso la bellezza e la cura della terra.

Tradizione, comunità e visione imprenditoriale

Durante il suo intervento, Anzil ha lodato l’iniziativa come un esempio concreto di come la visione imprenditoriale possa intrecciarsi con la valorizzazione delle radici storiche friulane.

Il vicegovernatore ha inoltre sottolineato un concetto chiave:

“La bellezza dei nostri paesi e la vitalità dello spirito di comunità necessitano di una cura quotidiana”, proprio come accade per i bulbi che, con attenzione e dedizione, danno vita ai fiori.

Il ricordo del terremoto e il valore della memoria

L’edizione di quest’anno della Fieste de Patrie assume un significato ancora più profondo, perché coincide con il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976.

Un passaggio che Anzil ha voluto ricordare, evidenziando come si tratti di “un’occasione preziosa per onorare la capacità del popolo friulano di rialzarsi e ricostruire”. Un insegnamento che resta attuale e fondamentale, soprattutto per le nuove generazioni chiamate ad affrontare le sfide del futuro.

Una cerimonia condivisa

Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, il presidente dell’Arlef Eros Cisilino e il sindaco di Varmo Fausto Prampero.

Insieme al vicegovernatore, hanno issato simbolicamente la bandiera del Friuli, suggellando un momento di forte valore identitario e comunitario.

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