Polizia Locale Trieste, chiamate raddoppiate: 60mila richieste l’anno e cittadini sempre più coinvolti

Negli ultimi anni sono raddoppiate le chiamate alla sala operativa della Polizia Locale, arrivando a quota 60mila richieste annue. Un dato significativo che evidenzia come un cittadino su tre si rivolga almeno una volta all’anno al servizio, confermando il ruolo centrale dell’ente nel rapporto diretto con la popolazione.

I numeri sono stati presentati durante la conferenza stampa dedicata ai canali di comunicazione tra Polizia Locale e cittadini, occasione per fare il punto sull’evoluzione del dialogo istituzionale.

Comunicazione come priorità strategica

“La comunicazione con i cittadini rappresenta per noi non solo una priorità, ma anche un obiettivo strategico”, ha dichiarato l’assessore comunale alla sicurezza Caterina de Gavardo.

L’assessore ha sottolineato come l’impegno dell’amministrazione sia quello di rafforzare e migliorare costantemente il dialogo con la cittadinanza, evidenziando il valore dell’informazione preventiva.

“Quando informiamo i cittadini, ad esempio su temi legati al traffico, svolgiamo un ruolo attivo nella tutela della collettività, contribuendo a ridurre al minimo le situazioni di rischio”, ha spiegato, ribadendo l’importanza di una comunicazione bidirezionale, capace cioè di favorire anche il ritorno di segnalazioni e feedback dai cittadini.

I numeri dell’attività sul territorio

L’attività della Polizia Locale si traduce anche in un importante impegno operativo: circa 150mila ore uomo garantite ogni anno, a testimonianza di una presenza costante sul territorio.

Tra le iniziative più rilevanti è stato ricordato il progetto #RioniSicuri, un’iniziativa basata sull’ascolto diretto dei cittadini. In sole 44 giornate e 140 ore di presenza, sono state raccolte circa un centinaio di segnalazioni.

Il progetto, dopo la pausa invernale, è pronto a ripartire, confermando la volontà di mantenere un contatto diretto e continuo con i quartieri.

Social e digitale: cresce “Agente Gianna”

Parallelamente, si rafforza anche la comunicazione digitale. La pagina Facebook “Agente Gianna” ha registrato una crescita significativa: dai 13mila follower del 2020 si è passati a oltre 23mila utenti.

Un segnale chiaro di come i social rappresentino oggi uno strumento fondamentale per informare, aggiornare e dialogare con la cittadinanza in tempo reale.

Anche il sito internet della Polizia Locale contribuisce a questo sistema, offrendo un ulteriore canale di comunicazione sempre più interattivo e accessibile.

Il ruolo centrale della sala operativa

A confermare l’importanza del contatto diretto è stato il comandante della Polizia Locale Walter Milocchi, che ha evidenziato come tutte le forme di comunicazione abbiano un valore specifico.

“Se la modalità cartacea è ormai residuale, resta centrale il contatto diretto tra cittadini e personale sul territorio, con la Sala Operativa che rimane lo strumento più utilizzato”, ha spiegato.

La sala operativa continua quindi a rappresentare il cuore del rapporto tra cittadini e Polizia Locale, un punto di riferimento immediato per segnalazioni, richieste di intervento e informazioni.

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