Fvg Energia entra in Renoss: cosa cambia per le comunità energetiche in Friuli Venezia Giulia

Si rafforza il sistema a supporto della transizione energetica in Italia e, in particolare, in Friuli-Venezia Giulia. Fvg Energia, società interamente partecipata dalla Regione, è entrata ufficialmente nella rete nazionale Renoss, il network “One stop shop” dedicato alla promozione delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer).

Si tratta di un passaggio significativo che consolida il ruolo del territorio regionale nella sfida della sostenibilità, offrendo nuovi strumenti concreti per cittadini, imprese ed enti pubblici. Con questa adesione, Fvg Energia diventa un punto di riferimento diretto per chi intende avviare o partecipare a modelli di produzione e condivisione di energia rinnovabile.

Un nuovo punto di riferimento per il territorio

L’ingresso nella rete Renoss rappresenta un passo strategico per il Friuli-Venezia Giulia, che potrà contare su un presidio territoriale dedicato. L’obiettivo è rendere più accessibili le opportunità legate alle comunità energetiche, semplificando percorsi spesso complessi dal punto di vista tecnico e amministrativo.

Per facilitare il contatto con utenti e stakeholder, è stata attivata anche una mail dedicata (renoss@fvgenergia.it), attraverso la quale sarà possibile ottenere informazioni e supporto.

Cos’è la rete Renoss e quali obiettivi persegue

Il progetto Renoss è promosso dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e coordinato da Renael, la rete nazionale delle agenzie energetiche locali. Si tratta della prima rete nazionale di sportelli fisici e digitali progettata per accompagnare concretamente la nascita e lo sviluppo delle Cer.

L’iniziativa punta a rendere più accessibili competenze, strumenti e incentivi, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione e sicurezza energetica. In Friuli-Venezia Giulia, questo percorso si inserisce nel quadro del Piano energetico regionale, che prevede il raggiungimento delle zero emissioni entro il 2045, anticipando di cinque anni gli obiettivi europei.

Servizi e supporto per le comunità energetiche

All’interno della rete, Fvg Energia assume il ruolo di nodo territoriale, offrendo un’ampia gamma di servizi integrati. Tra questi rientrano attività di informazione e sensibilizzazione, formazione tecnica e supporto operativo.

Lo sportello Renoss consentirà di accedere a:

studi di fattibilità tecnico-economica

assistenza nella costituzione delle comunità energetiche

supporto per l’accesso agli incentivi del Gse

strumenti per la gestione e lo sviluppo delle Cer

Un pacchetto completo pensato per accompagnare passo dopo passo cittadini e imprese nella transizione energetica.

Una rete capillare per superare le barriere

L’adesione di Fvg Energia rafforza la presenza della rete Renoss sul territorio nazionale e consolida un modello basato sulla prossimità e sull’accompagnamento diretto. Gli sportelli unici rappresentano infatti uno strumento fondamentale per superare le barriere informative e tecniche che spesso rallentano la diffusione delle comunità energetiche.

L’obiettivo è favorire un approccio inclusivo e partecipato, capace di coinvolgere attivamente i territori e accelerare il percorso verso un sistema energetico più sostenibile e condiviso.

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