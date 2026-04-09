Lignano capitale del judo: 644 atleti e debutto storico del Giappone alla European Cup

Lignano Sabbiadoro si conferma punto di riferimento del judo europeo ospitando, sabato 11 e domenica 12 aprile, la Junior European Cup al Bella Italia EFA Village. Si tratta di uno degli appuntamenti più rilevanti del circuito continentale dedicato agli atleti Under 21, capace di richiamare ogni anno i migliori talenti emergenti.

L’edizione 2026 segna un ulteriore salto di qualità, consolidando il ruolo della località friulana nel panorama sportivo internazionale.

Numeri da record e partecipazione globale

Saranno 644 i judoka in gara, provenienti da 29 delegazioni nazionali, un dato che testimonia la crescita costante della manifestazione. Un risultato importante che evidenzia come l’evento sia ormai diventato un punto di riferimento per il judo giovanile internazionale.

Tra le novità più significative spicca la prima partecipazione della delegazione femminile del Giappone, Paese simbolo della disciplina. Una presenza che contribuirà ad alzare ulteriormente il livello tecnico della competizione, rendendo il torneo ancora più prestigioso.

Italia protagonista con 82 atleti

Importante anche la rappresentanza italiana, con 82 atleti azzurri al via, segno della vitalità e della qualità del movimento giovanile nazionale.

A fare da volto simbolo dell’evento sarà Veronica Toniolo, protagonista ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, scelta come testimonial per incarnare i valori fondamentali del judo: impegno, disciplina e crescita personale.

Un evento in continua crescita

“Sarà una manifestazione di assoluto valore – ha dichiarato Stefano Stefanel, presidente del comitato organizzatore –. La partecipazione del Giappone rappresenta un riconoscimento importante e conferma il percorso di crescita di questo evento”.

Un dato significativo racconta il prestigio raggiunto: dalla nascita del torneo, 15 atleti hanno conquistato medaglie sia a Lignano sia ai Giochi Olimpici. Tra questi figurano nomi di spicco del judo italiano come Fabio Basile, Odette Giuffrida, Alice Bellandi e Maria Centracchio.

Il programma delle gare

La competizione si svilupperà su due giornate:

Sabato 11 aprile : categorie femminili -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg e maschili -60 kg, -66 kg, -73 kg

: categorie femminili e maschili Domenica 12 aprile: femminili -48 kg, -52 kg, -57 kg e maschili -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg

L’evento rappresenta un’occasione unica per vedere da vicino alcuni dei migliori talenti europei e mondiali del judo giovanile.

Streaming e accessibilità

Gli appassionati potranno seguire l’intera competizione anche online grazie alla diretta streaming sulla piattaforma judotv, ampliando la visibilità internazionale della manifestazione e permettendo a un pubblico ancora più vasto di assistere agli incontri.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook