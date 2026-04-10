Mattarella a Gemona per il 50° del terremoto del Friuli: l’annuncio di Fedriga

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà alle celebrazioni del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976, in programma il prossimo 6 maggio alle 17.00 a Gemona del Friuli.

A darne notizia è stato il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che ha espresso grande soddisfazione e riconoscenza per la conferma della presenza del Capo dello Stato alla seduta straordinaria del Consiglio regionale, convocata proprio in occasione della ricorrenza.

Un segnale di attenzione per il Friuli-Venezia Giulia

Secondo Fedriga, la partecipazione di Mattarella rappresenta “un segnale di straordinaria attenzione verso il Friuli Venezia Giulia e la sua storia”.

Un gesto istituzionale che assume un forte valore simbolico, soprattutto per una terra che ha vissuto una delle pagine più drammatiche della sua storia recente, ma che ha saputo trasformare quella tragedia in un esempio virtuoso di rinascita.

Il ringraziamento della Regione

Il governatore ha voluto esprimere, a nome dell’intera comunità regionale, “un sincero e sentito ringraziamento al Presidente Mattarella per la sensibilità e la vicinanza dimostrate”.

La presenza del Capo dello Stato alle celebrazioni del cinquantenario viene infatti interpretata come un riconoscimento importante non solo alla memoria delle vittime, ma anche al percorso di ricostruzione che ha seguito il sisma.

Dal dramma alla rinascita: il modello Friuli

Il terremoto del 1976 ha segnato profondamente il territorio e le comunità del Friuli-Venezia Giulia, lasciando ferite ancora vive nella memoria collettiva.

Tuttavia, come ha sottolineato Fedriga, proprio da quella tragedia il popolo friulano è riuscito a costruire “un modello di rinascita e sviluppo oggi riconosciuto e ammirato a livello internazionale”.

Un esempio basato su coesione, responsabilità e capacità di reagire, elementi che hanno permesso al territorio di rialzarsi e guardare al futuro.

Una celebrazione tra memoria e valori

L’appuntamento del 6 maggio a Gemona sarà quindi un momento solenne di memoria e riflessione, ma anche un’occasione per ribadire i principi che hanno guidato la ricostruzione.

Fedriga ha evidenziato come la celebrazione rappresenti un passaggio fondamentale per rinnovare i valori condivisi della comunità, ricordando il passato ma allo stesso tempo guardando al futuro con consapevolezza e unità.

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