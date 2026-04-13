Trieste, sport e inclusione: studenti protagonisti con “Integralmente Sport”

Si è svolta a Trieste “Integralmente Sport”, iniziativa che ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie superiori del territorio, promuovendo la partecipazione attiva e paritaria anche delle persone con disabilità.

Durante le premiazioni al PalaTrieste, l’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha definito l’evento “assolutamente importante e meritorio”, sottolineando il valore dello sport come strumento di inclusione sociale.

Il ruolo di Calicanto

Fondamentale il contributo dell’associazione Calicanto, impegnata da oltre 25 anni nell’integrazione delle persone con disabilità attraverso sport, musica e percorsi di autonomia. Un lavoro costante che ha reso possibile un’iniziativa capace di coinvolgere tanti giovani.

Una giornata di sport e partecipazione

I tornei di pallacanestro e pallavolo hanno animato il PalaTrieste, mettendo in evidenza impegno, spirito di squadra e voglia di divertirsi. Un’occasione in cui tutti i partecipanti hanno potuto esprimersi senza barriere.

Un progetto educativo

“Integralmente Sport” si conferma un progetto fortemente educativo, capace di trasmettere valori come inclusione e rispetto. Roberti ha evidenziato il ruolo di dirigenti scolastici, insegnanti ed educatori nel coinvolgere i ragazzi in esperienze così significative.

L’iniziativa dimostra l’importanza della collaborazione tra scuole, associazioni e istituzioni per costruire una società più inclusiva, dove lo sport diventa occasione di crescita personale e sociale.

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