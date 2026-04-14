Mujalonga 2026, Muggia pronta ad accogliere oltre 4mila partecipanti

La Mujalonga sul Mar torna protagonista a Muggia con la sua 23ª edizione, in programma il 24 e 25 aprile, confermandosi come uno degli eventi sportivi più attesi del Friuli-Venezia Giulia. Una manifestazione che va ben oltre la semplice corsa, capace di unire sport, inclusione, territorio e solidarietà.

Un evento che unisce agonismo e partecipazione

“La Mujalonga è molto più che una corsa podistica”. Con queste parole l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha sintetizzato lo spirito della manifestazione durante la presentazione ufficiale, svoltasi il 13 aprile nella sala consiliare del Comune di Muggia.

La kermesse propone infatti un ricco programma di iniziative, che spazia dalla gara agonistica con atleti di alto livello alla partecipazione di amatori e famiglie, fino al coinvolgimento delle scuole del territorio.

Un mix vincente che ogni anno richiama migliaia di persone lungo il suggestivo lungomare muggesano.

Il programma

La manifestazione si svilupperà su due giornate:

Venerdì 24 aprile : spazio ai più giovani con la Minimuja , dedicata alle scuole

: spazio ai più giovani con la , dedicata alle scuole Sabato 25 aprile : giornata clou con: la gara competitiva di 10 km (partenza alle 9.30 da piazza Marconi), valida come seconda prova del Trofeo Trieste la Family Run di 5 km (partenza alle 11 da piazzale Lodovico Salvatore)

: giornata clou con:

I percorsi si snoderanno lungo il litorale, offrendo ai partecipanti uno scenario unico tra mare e città.

Oltre 4mila partecipanti attesi da tutta Europa

Sono attesi oltre 4mila partecipanti, tra top runner, appassionati, famiglie e giovani, con presenze anche dalle nazioni limitrofe. Un dato che conferma la crescente attrattività dell’evento, capace di richiamare pubblico anche in un periodo tradizionalmente meno turistico.

La Mujalonga si dimostra così un importante strumento di valorizzazione del territorio, contribuendo a portare visitatori e vitalità a Muggia e all’intero Golfo di Trieste.

Il sostegno al Burlo Garofolo

Tra gli elementi distintivi della manifestazione c’è anche il forte impegno sociale. Parte del ricavato delle iscrizioni sarà infatti devoluto alla Fondazione Burlo Garofolo, a sostegno dell’ospedale materno-infantile di Trieste.

Un gesto concreto che rafforza il valore della Mujalonga come evento capace di coniugare sport e solidarietà.

Trieste Atletica festeggia 50 anni e apre la Spring Run

L’edizione 2026 assume un significato speciale anche per Trieste Atletica, società organizzatrice, che celebra il 50° anniversario dalla fondazione.

La Mujalonga rappresenterà inoltre l’evento di apertura della Trieste Spring Run, il calendario di corse che culminerà il 3 maggio con il ritorno della maratona di Trieste, affiancata dalla mezza maratona e dalla Bavisela non competitiva.

Una manifestazione simbolo del Friuli-Venezia Giulia

Grazie al supporto della Regione, del Coni e di Sport e Salute Fvg, la Mujalonga si conferma come un appuntamento capace di mettere insieme sport, comunità e promozione turistica, valorizzando uno degli scorci più affascinanti del Friuli-Venezia Giulia.

Un evento che ogni anno cresce, mantenendo saldo il proprio spirito: correre insieme, per lo sport e per il territorio.

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