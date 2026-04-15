ASU Udine domina a Varaždin: pioggia di medaglie e prestazioni da record

UDINE – Pioggia di medaglie per la ritmica dell’ASU – Associazione Sportiva Udinese, protagonista assoluta al torneo internazionale di Varaždin, in Croazia. La competizione ha visto la partecipazione di oltre 200 ginnaste provenienti da più di dieci Paesi, ma sono state le atlete friulane a dominare la scena con risultati di altissimo livello.

Un successo che conferma il momento positivo della squadra udinese, capace di imporsi in diverse categorie grazie a prestazioni solide, precise e di grande qualità tecnica.

Victoria Bruno domina tra le Junior

Nella categoria Junior, Victoria Bruno è stata la vera protagonista, conquistando quattro medaglie d’oro. La giovane ginnasta ha trionfato nel concorso generale con il punteggio di 69.234, imponendosi poi anche nelle specialità di cerchio (23.400), clavette (23.467) e nastro (22.367).

Una prestazione impeccabile che ha messo in evidenza continuità esecutiva, precisione e grande maturità, nonostante la giovane età. Il suo dominio netto rappresenta uno dei risultati più significativi dell’intera manifestazione.

Tavano e Zurlo brillano tra le Senior

Grande soddisfazione anche nella categoria Senior, dove la competizione si è sviluppata su due giornate intense. Gaia Zurlo aveva chiuso in testa la prima giornata, ma nella seconda è stata Isabelle Tavano a conquistare la vittoria finale, superando anche la pluricampionessa croata Tamara Artic, atleta di esperienza internazionale.

Nel dettaglio delle finali di specialità, Tavano ha ottenuto risultati di altissimo livello:

Oro alle clavette con personal best di 27.033

con personal best di Oro al nastro

Argento al cerchio

Bronzo alla palla

Chiude così con un totale di 79.016 punti, confermandosi tra le migliori interpreti della competizione.

Ottima anche la prova di Gaia Zurlo, che ha conquistato:

Oro al cerchio

Argento alla palla e al nastro

Bronzo alle clavette

Per un totale complessivo di 76.333 punti, risultato che certifica la sua crescita costante.

La soddisfazione dello staff tecnico

«Le ragazze hanno dimostrato una crescita concreta, non solo nei risultati ma soprattutto nella qualità del lavoro in pedana – ha dichiarato l’allenatrice Špela Dragaš –. Victoria ha gestito la gara con grande maturità, mentre Isabelle e Gaia hanno confermato di poter competere ad alto livello anche in contesti internazionali molto competitivi».

Parole che sottolineano il valore di un gruppo in continua evoluzione, capace di affrontare con determinazione sfide sempre più impegnative.

Uno sguardo ai prossimi obiettivi

I risultati ottenuti a Varaždin rappresentano un passaggio importante anche in ottica futura. In particolare, la prestazione di Isabelle Tavano rafforza il suo percorso verso la seconda convocazione con la nazionale italiana per il torneo internazionale di Gdynia, in Polonia.

Allo stesso modo, Gaia Zurlo guarda con fiducia ai Campionati Italiani di Chieti, nella categoria Senior 2, dove potrà confermare i progressi mostrati in questa occasione.

Il torneo croato si chiude dunque con un bilancio estremamente positivo per l’ASU, che continua a distinguersi nel panorama internazionale della ginnastica ritmica.

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