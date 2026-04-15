Biker Fest 2026, in moto tra San Daniele, risorgive e Tagliamento: il FVG si mette in mostra

La 40ª Biker Fest International, in programma a Lignano Sabbiadoro dal 14 al 17 maggio 2026, si prepara a offrire molto più di un semplice raduno motociclistico. La storica manifestazione, conosciuta come la “Daytona d’Europa”, conferma anche quest’anno la propria vocazione a trasformare la passione per le due ruote in un’esperienza completa, capace di unire viaggio, scoperta e valorizzazione del territorio.

Tra le iniziative più attese ci sono i MotoTours curati dal Moto Club Morena FMI, pensati per accompagnare centinaia di biker lungo alcuni degli angoli più suggestivi del Friuli Venezia Giulia, tra eccellenze gastronomiche, paesaggi naturali e borghi ricchi di fascino. Entrambi i percorsi avranno partenza e rientro all’Area Villaggio di Lignano Sabbiadoro.

Un viaggio tra i sapori: le colline del prosciutto

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 15 maggio con il tour intitolato “Le colline del prosciutto”. L’itinerario condurrà i partecipanti da Lignano fino a San Daniele del Friuli, dove è prevista la visita al prosciuttificio Bagatto, realtà storica fondata nel 1957.

Qui i mototuristi potranno vivere un momento particolarmente apprezzato: una visita con degustazione del celebre prosciutto crudo di San Daniele, prodotto simbolo del territorio, noto a livello internazionale per il suo profumo inconfondibile e per la sua dolcezza. Un’esperienza che abbina la passione per la moto a quella per la tavola, in perfetta sintonia con l’identità del Friuli-Venezia Giulia.

Dopo il pranzo a Majano, il tour proseguirà verso Susans, borgo impreziosito dal suo castello del XVII secolo, e successivamente verso Pinzano, località che regala scorci di grande impatto sulla Valle del Tagliamento. Proprio il Tagliamento viene definito l’“ultimo fiume selvaggio d’Europa”, grazie a un corso ancora fortemente legato alla sua natura incontaminata.

Tra fiumi e risorgive nella pianura friulana

Il secondo MotoTour si terrà sabato 16 maggio e porterà il titolo “Tra fiumi e risorgive”. Si tratta di un percorso più breve rispetto a quello del venerdì, ma non per questo meno ricco di contenuti e suggestioni. La meta principale sarà Ariis di Rivignano, sulle rive del fiume Stella, in un’area famosa per la presenza delle risorgive.

Uno dei momenti centrali della giornata sarà la visita all’acquario “Paolo Solimbergo”, considerato un vero museo delle acque dolci friulane. Qui i partecipanti potranno osservare da vicino circa quaranta specie ittiche e approfondire la conoscenza dell’ecosistema fluviale, dalla sorgente fino alla foce. Gli spazi interni ed esterni dell’area ospitano anche libellule e germani reali, contribuendo a rendere l’esperienza ancora più immersiva.

Dopo il pranzo a Palazzolo dello Stella, il gruppo attraverserà le strade della pianura friulana, accompagnato ancora una volta dalla presenza del Tagliamento, elemento naturale che segna profondamente il paesaggio e l’identità regionale.

Non solo raduno: la Biker Fest valorizza il territorio

Al rientro a Lignano, nel tardo pomeriggio di sabato, i partecipanti potranno unirsi alle migliaia di motociclisti attesi per la Saturday Light Fever, la parata al tramonto in programma alle 19, uno degli appuntamenti più suggestivi della manifestazione.

La Biker Fest conferma così di essere un evento capace di andare oltre il grande richiamo motoristico, trasformandosi in una vera vetrina del Friuli Venezia Giulia. Per chi arriverà già tra mercoledì e giovedì, molti dei quali provenienti dall’estero, sarà inoltre disponibile una mappa multilingue realizzata da PromoTurismo FVG in collaborazione con Terre di Moto, utile per esplorare il territorio in autonomia.

I MotoTours rappresentano quindi una delle anime più interessanti della manifestazione: un’occasione per vivere la moto non solo come passione, ma anche come strumento per entrare in contatto con sapori, paesaggi e tradizioni di una regione tutta da scoprire.

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