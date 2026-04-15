Bus, rivoluzione contactless: paghi con carta o smartphone direttamente a bordo

È iniziata una nuova era per il trasporto pubblico locale. Arriva Udine ha avviato la prima fase di installazione dei dispositivi contactless a bordo dei bus urbani, destinati progressivamente a coprire l’intera flotta nelle città di Udine e Lignano.

Il sistema consente ai passeggeri di acquistare il biglietto direttamente a bordo in modo semplice e immediato: basta avvicinare la propria carta di pagamento o un dispositivo digitale al lettore. Una soluzione pensata per rendere più veloce e intuitivo l’accesso al servizio, soprattutto per turisti e viaggiatori occasionali.

Come funziona il nuovo sistema

Il funzionamento è estremamente intuitivo. Per acquistare il biglietto è sufficiente avvicinare carta o smartphone al lettore e attendere la conferma tramite luce verde. In caso di problemi, come credito insufficiente o circuito non supportato, si accenderà una luce rossa.

Il sistema si basa sullo standard globale Emv, che permette di utilizzare carte di debito, credito o prepagate dei circuiti Mastercard, Visa e American Express, oltre ai wallet digitali come Apple Pay e Google Pay.

Attualmente, ogni dispositivo consente l’acquisto di un solo biglietto per corsa. In caso di cambio autobus, sarà necessario effettuare un nuovo “tap”, ma senza costi aggiuntivi se avviene entro il periodo di validità del titolo. Inoltre, il sistema riconosce più utilizzi nella stessa giornata e applica automaticamente la tariffa più conveniente, fino al massimo del biglietto giornaliero.

Niente ricevute, controlli più semplici

Una delle novità riguarda anche la gestione dei controlli: non vengono emesse ricevute cartacee. In caso di verifica, sarà sufficiente mostrare la carta o il dispositivo utilizzato per l’acquisto.

Questo approccio semplifica ulteriormente il processo, eliminando passaggi superflui e rendendo il viaggio più fluido.

Convivenza tra vecchio e nuovo sistema

Durante la fase di transizione, il nuovo sistema convivrà con quello tradizionale. I biglietti cartacei con Qr code potranno essere convalidati tramite lettura ottica sui nuovi dispositivi, mentre le obliteratrici tradizionali resteranno attive.

Anche in questo caso, il sistema utilizza un codice visivo: luce verde per confermare la validità del biglietto, luce rossa per segnalare errori o corse esaurite.

Novità in arrivo per i biglietti pluricorse

A partire da maggio 2026, sarà introdotta un’ulteriore funzionalità per i biglietti pluricorse condivisi. Il lettore consentirà di selezionare il numero di passeggeri prima della convalida, semplificando l’utilizzo per gruppi.

Una volta effettuata la prima convalida, però, non sarà possibile registrarne altre durante il periodo di validità del biglietto.

Un sistema senza registrazioni e costi aggiuntivi

Tra i punti di forza del nuovo sistema c’è la sua accessibilità: non è richiesta alcuna registrazione preventiva e non sono previsti costi o commissioni aggiuntive.

Il pagamento contactless si affianca così alle modalità già esistenti – app, Sms, biglietterie e rivendite – offrendo un’ulteriore alternativa più pratica e immediata per tutti gli utenti del trasporto pubblico.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook