Judrio, maxi piano da 8,7 milioni: interventi urgenti e opere strutturali dopo l’alluvione

A seguito della violenta alluvione del novembre 2025, caratterizzata da una piena con tempo di ritorno superiore ai 300 anni, la Regione Friuli-Venezia Giulia è intervenuta con rapidità per mettere in sicurezza il territorio.

Come spiegato dall’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, sono stati attivati tre cantieri di somma urgenza per un valore complessivo di circa 950 mila euro.

Gli interventi hanno riguardato in particolare il ripristino degli argini nei comuni di Chiopris-Viscone, Medea e Romans d’Isonzo, già completati e liquidati. Restano invece in fase di ultimazione i lavori a Dolegna del Collio, insieme alle operazioni di manutenzione sui torrenti Judrio e Versa.

Una strategia in due fasi

L’azione della Regione si è sviluppata secondo un approccio articolato in due fasi principali: una prima risposta emergenziale e una seconda orientata alla prevenzione.

Se la fase iniziale ha permesso di ripristinare rapidamente le condizioni di sicurezza, la seconda punta a rafforzare la resilienza del territorio attraverso interventi strutturali più complessi e duraturi.

Oltre 7,7 milioni per la prevenzione

Il cuore del piano riguarda proprio la prevenzione del rischio idrogeologico. La Regione ha infatti già programmato e finanziato opere per oltre 7,7 milioni di euro.

Nel dettaglio:

1,05 milioni di euro per la manutenzione triennale degli argini

per la manutenzione triennale degli argini 1,5 milioni di euro per il primo stralcio di messa in sicurezza affidato al Consorzio di Bonifica

per il primo stralcio di messa in sicurezza affidato al Consorzio di Bonifica 5,2 milioni di euro per una revisione strutturale radicale del sistema idraulico

Attualmente sono in corso modellazioni idrauliche avanzate, fondamentali per individuare con precisione le opere necessarie, come casse di espansione o diaframmature, in grado di mitigare future piene.

Sostegno ai Comuni colpiti

Accanto agli interventi diretti sul territorio, la Regione ha previsto anche un supporto concreto ai Comuni.

È stata infatti approvata una delibera che prevede il raddoppio del contributo massimo per la manutenzione ordinaria, passato da 90 mila a 180 mila euro per i territori colpiti da eventi calamitosi.

Una misura pensata per garantire un’azione capillare e rafforzare la capacità operativa delle amministrazioni locali.

Un impegno concreto per il territorio

L’investimento complessivo di oltre 8,7 milioni di euro rappresenta un intervento significativo per la sicurezza del bacino del Judrio e delle aree limitrofe.

“È un impegno concreto verso cittadini e attività economiche”, ha sottolineato Scoccimarro, evidenziando la volontà della Regione di affrontare in modo strutturale il rischio idrogeologico e prevenire nuovi eventi estremi.

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