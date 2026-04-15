Pordenone
Pordenone, riscaldamento prorogato fino al 22 aprile: cosa cambia e nuovi orari
Proroga straordinaria per il riscaldamento a Pordenone: impianti accesi fino al 22 aprile
Il Comune di Pordenone ha disposto la proroga dell’utilizzo degli impianti di riscaldamento con un’ordinanza firmata il 14 aprile. Sarà possibile accenderli da giovedì 16 a mercoledì 22 aprile 2026, oltre il termine ordinario.
La decisione è legata alle condizioni meteo ancora instabili, che rendono necessario garantire il comfort nelle abitazioni.
Orari e limiti previsti
Gli impianti potranno funzionare per un massimo di 6 ore al giorno, suddivise in due fasce orarie tra le 5 e le 23.
Una misura che punta a bilanciare esigenze di riscaldamento e contenimento dei consumi energetici.
Zona climatica e deroga
Pordenone rientra nella zona climatica “E”, dove l’accensione è prevista dal 15 ottobre al 15 aprile. Tuttavia, la normativa consente deroghe temporanee, come quella adottata dal Comune.
Misura legata al meteo
L’amministrazione ha scelto di estendere l’accensione fino al massimo consentito, considerando le temperature ancora basse.
L’ordinanza potrà essere modificata o revocata in base all’evoluzione delle condizioni climatiche.
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