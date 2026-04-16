Pesca illegale di anguilla europea: blitz tra Corno e Ausa, denunciato un pescatore

Un’operazione mirata contro il bracconaggio ha portato alla denuncia di un pescatore sorpreso mentre catturava anguilla europea, specie protetta e classificata a rischio critico di estinzione. Il blitz è scattato nell’area di confluenza tra i fiumi Corno e Ausa, dove gli agenti del Corpo forestale regionale, insieme ai Carabinieri forestali del Nucleo Cites di Trieste, hanno fermato l’attività illegale.

L’intervento è stato condotto con il supporto del Nucleo anti bracconaggio e delle Stazioni forestali di Cervignano del Friuli e Monfalcone, nell’ambito di controlli intensificati sul territorio.

Operazione coordinata e controlli sul territorio

L’azione congiunta delle forze forestali ha permesso di individuare rapidamente la condotta illecita. I controlli, eseguiti nei giorni scorsi, hanno evidenziato violazioni sia penali sia amministrative, legate alla pesca di specie protette e al mancato rispetto delle normative vigenti sulla tutela della fauna.

L’uomo è stato immediatamente fermato e identificato, mentre proseguono gli accertamenti per verificare eventuali ulteriori responsabilità.

Sequestri e denuncia alla Procura

Al termine dell’operazione è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica competente. Le autorità hanno disposto un maxi sequestro che ha coinvolto tutti gli esemplari di anguilla detenuti illegalmente, oltre alle attrezzature utilizzate per la pesca.

Sotto sequestro anche l’imbarcazione e il veicolo impiegati per il trasporto. Gli esemplari ancora vivi sono stati reimmessi nell’ambiente naturale, nel rispetto delle procedure di tutela della specie.

Oltre alle conseguenze penali, sono state elevate sanzioni amministrative per diverse centinaia di euro, per violazioni delle norme regionali sulla pesca professionale.

Anguilla europea: una specie a rischio critico

L’anguilla europea rappresenta una specie migratrice di grande valore naturalistico, oggi classificata in pericolo critico di estinzione a livello internazionale. Il drastico calo della popolazione negli ultimi decenni ha imposto misure sempre più restrittive.

La normativa vigente prevede anche per il 2026 limitazioni severe e divieti di pesca, in particolare nei periodi più delicati del ciclo biologico, come i primi mesi dell’anno.

Traffici illegali e tutela internazionale

Oltre ai divieti nazionali, l’anguilla europea è protetta dalla Convenzione CITES, che regola il commercio internazionale delle specie a rischio. Questo comporta controlli rigorosi su detenzione, trasporto e vendita.

Il traffico illegale resta una delle principali minacce alla sopravvivenza della specie, motivo per cui operazioni come quella condotta tra Corno e Ausa rappresentano un tassello fondamentale nella lotta al bracconaggio e nella salvaguardia della biodiversità.

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