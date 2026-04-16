Protezione civile Fvg, 39 nuovi piloti di droni: più tecnologia e sicurezza sul territorio

Una rete di volontari altamente qualificata e pronta a intervenire sul territorio: è questo il risultato del percorso che ha portato alla consegna degli attestati ai piloti Uas (Unmanned aircraft system), avvenuta nella sede della Protezione civile di Palmanova.

Un momento significativo per il sistema regionale, che segna un’evoluzione concreta verso un modello sempre più integrato e tecnologico. A sottolinearne il valore è stato l’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, che ha definito l’iniziativa “una pagina importante” per l’intero comparto.

Il valore del volontariato professionale

Nel suo intervento, Riccardi ha evidenziato come le nuove tecnologie siano ormai parte integrante delle competenze di chi opera sul campo.

“Le tecnologie oggi disponibili – ha spiegato – diventano parte integrante delle competenze professionali di chi opera sul territorio. Parliamo di figure diverse, ma sempre più capaci di lavorare insieme in modo efficace”.

Un concetto chiave è quello di “volontariato professionale”, una dimensione in cui preparazione, appartenenza e motivazione si uniscono per garantire risposte tempestive ed efficaci alle emergenze.

Un investimento da oltre 300mila euro

Il progetto si inserisce in un quadro di investimenti importanti: tra fondi regionali e statali, il valore complessivo supera i 300mila euro.

Un impegno economico significativo che, come sottolineato dall’assessore, rappresenta anche un segnale di fiducia in un momento complesso.

“Si tratta di un percorso condiviso – ha aggiunto Riccardi – che coinvolge volontari, coordinatori, sindaci e istituzioni, tutti uniti nell’obiettivo di rispondere alle esigenze del territorio”.

Formazione intensiva e numeri del progetto

L’iniziativa, definita unica nel panorama nazionale, ha coinvolto 23 Comuni e ha portato alla formazione di 39 volontari qualificati come piloti professionisti, secondo le linee guida Enac.

Il percorso formativo è durato sette mesi e ha richiesto complessivamente 2.300 ore di addestramento, articolate in sette moduli didattici svolti durante i fine settimana.

Un impegno considerevole che testimonia la volontà di costruire una struttura operativa altamente competente e pronta ad affrontare scenari complessi.

Droni e tecnologia al servizio del territorio

Per rendere concreta questa evoluzione, la Regione ha acquistato 22 droni:

18 saranno assegnati ai gruppi comunali in comodato d’uso gratuito

in comodato d’uso gratuito 4 resteranno alla sede centrale della Protezione civile per interventi immediati

La gestione operativa sarà supportata direttamente dalla Protezione civile regionale, che si farà carico dei costi di assicurazione, registrazione sul portale D-Flight e manutenzione.

Nuovi mezzi in arrivo con il Pnrr

Il potenziamento non si ferma qui. Nei prossimi mesi è prevista la consegna di ulteriori 25 droni ai gruppi comunali, grazie alle forniture legate al Pnrr.

Un ulteriore passo avanti che punta a rafforzare una rete capillare di intervento, rendendo la Protezione civile sempre più pronta, tecnologica e integrata nella gestione delle emergenze.

L’obiettivo è chiaro: costruire un sistema moderno, efficiente e capace di rispondere con rapidità alle sfide del territorio, valorizzando il ruolo fondamentale dei volontari.

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