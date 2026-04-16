Trieste, proteste No Green Pass del 2021: assolti quattro manifestanti

Si chiude con quattro assoluzioni uno dei procedimenti legati alle proteste del movimento No Green Pass che nell’autunno del 2021 avevano coinvolto la città di Trieste. Il tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato la sentenza finale in merito ai fatti del 6 novembre 2021, quando centinaia di manifestanti sfilarono in corteo fino al centro cittadino.

In quella giornata, i partecipanti si erano diretti verso piazza Unità d’Italia, nonostante l’area fosse stata interdetta alle manifestazioni su disposizione del sindaco Roberto Dipiazza. Una decisione che aveva contribuito ad aumentare la tensione tra i manifestanti e le forze dell’ordine.

Le accuse e la decisione del tribunale

Gli imputati, difesi dagli avvocati Starace e Bridda, erano stati rinviati a giudizio per diversi reati. Tra questi figuravano resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e mancata comunicazione della manifestazione, oltre a un episodio specifico legato al tentativo di utilizzo di una transenna.

Nel dettaglio, tre persone erano state accusate di resistenza a pubblico ufficiale, una di oltraggio e un’altra di non aver presentato la comunicazione preventiva del corteo. Un ulteriore soggetto era stato indicato come responsabile di aver preso una transenna con il presunto intento di lanciarla.

Il tribunale ha però stabilito che le accuse risultavano “inconsistenti”, disponendo quindi l’assoluzione per tutti e quattro gli imputati coinvolti nel procedimento.

Gli scontri del 6 novembre 2021

Durante la manifestazione si erano verificati momenti di forte tensione. Secondo quanto ricostruito, alcuni partecipanti avevano lanciato oggetti verso le forze dell’ordine, schierate a protezione della piazza con un cordone.

Ne erano seguiti scontri e una fase di avanzata dei manifestanti, che avevano raggiunto quasi corso Italia, prima della successiva dispersione. Gli episodi avevano portato all’identificazione e alla denuncia di diversi partecipanti, poi coinvolti nei procedimenti giudiziari.

La reazione del movimento No Green Pass

A seguito della sentenza, il movimento No Green Pass ha diffuso una nota commentando l’esito del processo. Secondo quanto dichiarato, la decisione del tribunale rappresenterebbe una conferma di una valutazione già maturata dal movimento stesso.

Nel comunicato si legge che “la storia ha già assolto tutti coloro che si sono mobilitati”, sottolineando come, a loro avviso, le proteste fossero una risposta a una gestione ritenuta autoritaria della pandemia. Il movimento rivendica inoltre una posizione di “resistenza” e “libertà”, ritenute necessarie in un contesto globale segnato da crisi ed emergenze.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook