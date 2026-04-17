Autismo, a Gemona una serata che emoziona: musica e inclusione con la Brigata Julia

Si è conclusa al Teatro Sociale di Gemona del Friuli la serie di eventi dedicati alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, con una serata carica di significato e partecipazione. Un appuntamento che ha visto la presenza dell’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, intervenuta per testimoniare la vicinanza della Regione all’iniziativa.

Protagonista dell’evento è stata la Brigata alpina “Julia”, che con una performance originale e coinvolgente ha saputo trasmettere valori profondi, emozioni e senso di comunità. Un momento culminante di un percorso più ampio di sensibilizzazione, capace di coinvolgere un pubblico numeroso e attento su un tema di grande rilevanza sociale.

Il messaggio del Piccolo Principe

Al centro della serata, l’intensa interpretazione della favola musicale de “Il Piccolo Principe”, scelta non casuale per il suo forte valore simbolico. Attraverso questo racconto, è emerso con forza il messaggio della necessità di andare oltre le apparenze e guardare con il cuore.

“Come nel Piccolo Principe – ha sottolineato Zilli – anche i ragazzi della Fondazione Progetto Autismo FVG ci insegnano quanto sia importante saper vedere oltre, cogliendo l’essenza delle persone”. Un richiamo potente che ha trasformato lo spettacolo in un’occasione di riflessione collettiva.

Il valore del gemellaggio e dei legami

L’iniziativa nasce dal gemellaggio tra la Brigata alpina Julia e la Fondazione Progetto Autismo FVG, un rapporto costruito nel tempo e fondato su valori condivisi. Un legame che, come ricordato dall’assessore, rappresenta una scelta concreta di vicinanza e inclusione.

“Creare legami richiede tempo, pazienza e responsabilità – ha evidenziato Zilli – ma questo percorso ha dato vita a una vera rete di protezione e solidarietà”. Un esempio concreto di come la collaborazione tra realtà diverse possa generare amicizia autentica e sostegno reciproco.

Arte, emozione e impegno sociale

La serata ha unito arte e impegno sociale, grazie anche alla partecipazione della Fanfara della Brigata alpina “Julia”, diretta dal sergente maggiore capo Flavio Mercorillo. L’esibizione ha saputo coinvolgere il pubblico, dimostrando come la musica possa diventare un potente strumento di sensibilizzazione.

L’assessore ha espresso un sentito ringraziamento per la capacità di proporre un’iniziativa che ha saputo coniugare cultura, emozione e messaggio sociale, contribuendo a diffondere maggiore consapevolezza sul tema dell’autismo.

Vent’anni di impegno sul territorio

Un riconoscimento speciale è stato rivolto alla Fondazione Progetto Autismo FVG di Tavagnacco e alla sua presidente Elena Bulfone, per il lavoro svolto in oltre vent’anni di attività.

Un impegno costante a sostegno delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie, che ha contribuito a rendere visibili le potenzialità e la bellezza interiore di ogni ragazzo. “Ci avete insegnato a guardare con il cuore”, ha concluso Zilli, sottolineando il valore umano e sociale di questo percorso.

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