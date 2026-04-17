Nuova funzione Ilia, più semplice la gestione delle seconde case in Fvg

A partire dai primi giorni di maggio 2026, il Portale Ilia del Friuli-Venezia Giulia introdurrà una nuova funzionalità dedicata ai professionisti, che potranno operare direttamente per conto dei propri clienti.

La novità consentirà infatti di comunicare la prima “seconda casa” relativa all’anno d’imposta 2025, un passaggio fondamentale per accedere ai benefici fiscali previsti dalla normativa regionale.

Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, sottolineando l’importanza di questo ulteriore passo nel processo di innovazione amministrativa.

Come funziona il nuovo servizio Ilia

La piattaforma permetterà ai professionisti autorizzati di accedere tramite identità digitale e previa procedura di accreditamento, con verifica dei requisiti richiesti.

Una volta autenticati, potranno inserire i dati necessari per conto dei clienti e trasmettere direttamente la comunicazione ai Comuni competenti, gestendo in modo centralizzato le pratiche legate all’imposta locale.

Il sistema informatico regionale si occuperà quindi dell’invio automatico, riducendo tempi e margini di errore.

Semplificazione e ampliamento dei soggetti abilitati

Con questa implementazione, la Regione amplia ulteriormente la platea di soggetti che possono adempiere agli obblighi previsti dalla normativa.

Oltre ai proprietari, infatti, potranno intervenire rappresentanti, eredi o professionisti incaricati.

“Si tratta di un ulteriore passo avanti nel percorso di semplificazione e digitalizzazione dei servizi regionali – ha evidenziato Roberti – che rende più efficiente l’adempimento degli obblighi fiscali”.

Le novità normative: aliquota ridotta e obbligo di comunicazione

L’intervento si inserisce nel quadro delle modifiche introdotte dalla legge regionale 9/2024, che ha previsto importanti cambiamenti:

riduzione dell’aliquota massima per il primo immobile diverso dall’abitazione principale;

per il primo immobile diverso dall’abitazione principale; obbligo di comunicazione telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Per usufruire del beneficio fiscale, sarà quindi indispensabile effettuare la comunicazione nei tempi previsti, ora facilitata dal nuovo sistema.

Sicurezza e protezione dei dati al centro

Nonostante la complessità tecnica e normativa, soprattutto in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, la Regione è riuscita a rispettare le tempistiche previste.

“Esprimiamo soddisfazione – ha concluso l’assessore – per aver reso disponibile questa importante implementazione anche per mediatori e professionisti”.

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