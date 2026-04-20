Nasce la sezione Avis di Udine: il FVG tra i primi in Italia per donazioni di sangue

La nascita della sezione comunale Avis di Udine rappresenta un passaggio significativo per il mondo del volontariato regionale. A sottolinearlo è stato l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi, intervenuto all’assemblea regionale dell’Associazione volontari italiani del sangue, svoltasi nel capoluogo friulano.

Durante l’incontro, intitolato “L’etica scelta di vita: il dono è responsabilità”, è stato ribadito il valore del dono del sangue come gesto fondamentale per la collettività. All’assemblea ha preso parte anche l’assessore comunale di Udine Carlo Giacomello, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso il tema.

Riccardi: “Il dono del sangue è libertà e salute”

Nel suo intervento, Riccardi ha espresso gratitudine nei confronti dell’Avis per il lavoro svolto nel tempo, sottolineando come il dono del sangue rappresenti un elemento essenziale non solo per la salute pubblica, ma anche per la libertà delle persone.

L’assessore ha evidenziato come la nascita della nuova sezione udinese sia “un traguardo importante”, capace di confermare quanto siano radicati nella comunità regionale i valori del volontariato e della solidarietà. Un riconoscimento che rafforza il ruolo delle associazioni nel sistema sanitario.

Friuli-Venezia Giulia ai vertici per la raccolta di plasma

Nel corso dell’assemblea è stato inoltre confermato un dato rilevante: il Friuli-Venezia Giulia si colloca ai vertici nazionali nella raccolta di plasma. Un risultato che testimonia l’impegno costante dei donatori e delle associazioni attive sul territorio.

Rispetto al 2024, la raccolta ha registrato un incremento di 130 unità, pari a un +2,86%, segnale di una partecipazione crescente e di una sensibilità sempre più diffusa verso il tema della donazione.

Una tradizione di solidarietà radicata nel territorio

Riccardi ha ricordato come la donazione del sangue in regione abbia una lunga tradizione, che ha portato il Friuli-Venezia Giulia a essere non solo autosufficiente, ma anche in grado di supportare altri territori italiani.

Un risultato che riflette la generosità della comunità regionale, che si distingue a livello nazionale per il numero di aderenti alle associazioni di volontariato in rapporto alla popolazione. Un dato che conferma la forza del tessuto sociale e l’importanza della partecipazione civica.

Il ruolo strategico del volontariato

La nascita della sezione Avis di Udine si inserisce dunque in un contesto virtuoso, dove il volontariato rappresenta un pilastro fondamentale del sistema sanitario e sociale. L’impegno dei donatori e delle associazioni continua a garantire un supporto essenziale, contribuendo alla salute collettiva e alla coesione della comunità.

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