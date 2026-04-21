Si stanno per accendere i riflettori sulla 28a edizione del Far East Film Festival

UDINE – Si accendano le lanterne, si indossino i kimono perché si sta per alzare il sipario sulla 28a edizione del Far East Film Festival!

Le strade e le piazze di Udine saranno nuovamente riempite dal fiume giallo dei tantissimi appassionati del cinema orientale che hanno trovato nel capoluogo friulano il proprio centro di gravità europeo grazie ad un festival che, nonostante le ben note problematiche internazionali del momento, riesce ancora ad unire mondi e società geograficamente lontane.

Ovviamente il baricentro delle centinaia di eventi della grande kermesse continuerà ad essere il Teatro Giovanni da Udine. Il 24 aprile il via alle proiezioni lo darà il film giapponese, fuori concorso, “Hula girls” in programma alle ore 14, mentre il primo film in competizione sarà, alle 19.30, il singaporiano “We are all strangers” del regista Anthony Chen che porta in scena un potente dramma familiare.

Sarà solo la prima di una lunghissima e ricchissima serie di proiezioni. I numeri sono anche quest’anno impressionanti: 75 titoli, 52 in concorso e 24 fuori concorso, provenienti da 12 nazioni. Più esattamente, 8 world premiere, 18 anteprime internazionali, 21 anteprime europee e 20 anteprime italiane.

Il film di chiusura, in programma sabato 2 maggio alle ore 21.30, sarà, invece, il vietnamita “Blood Moon Rite 8”, un meta-film in cui si narrano le vicende di una compagnia cinematografica intenta a girare le scende di un horror-movie popolato da zombie.

WENDERS E WOO-PING A UDINE – In un calendario di eventi fittissimo, non si possono ovviamente non segnalare due momenti di grande richiamo per la caratura degli ospiti presenti. Il 25 aprile sarà presente al Giovanni da Udine il celebre regista tedesco Wim Wenders che consegnerà il Gelso d’oro alla carriera a Yakusho Koji, protagonista del riuscitissimo film “Perfect Days” uscito nel 2023 e diretto dallo stesso Wenders. ll Gelso d’oro alla carriera verrà consegnato anche a Yuen Woo-ping, coreografo e regista di Hong Kong cui si devono, tra le altre cose, le coreografie delle scese di arti marziali dei film “Kill Bill” e “Matrix”. Il suo film “Blades Of The Guardians: Wind Rises In The Desert”, una sorta di western orientale imperdibile per i cultori del genere, è in programma la sera di chiusura del Festival alle ore 19.

MOSTRA DI CHINOI – Tra i tanti eventi collaterali al concorso cinematografico vero e proprio, segnaliamo che, presso i locali del cinema Visionario, sarà allestita la mostra intitolata “I’m with My Saint – Sto con il mio santo”, curata dalla casa editrice e associazione culturale bolognese Canicola. L’esposizione contiene una raccolta di 11 racconti attraverso i disegni dell’artista nativo di Hong Kong Chinoi.

BAMBU’ TALKS E COSPLAY – Per la serie “i film sono anche una scusa per parlare di altro”, presso la Sala Giovanni Fantoni del Giovanni da Udine saranno in programma ogni pomeriggio, dal 25 aprile al 1o maggio, i “Bambù talks”, appuntamenti in cui si discuterà, alla presenza di diversi ospiti, dei grandi temi dell’attualità asiatica. A condurre gli incontri saranno i giornalisti Giulia Pompili (Il Foglio) e Francesco Radicioni (Radio Radicale). Nell’apertura del 25 aprile il topic sarà focalizzato sul tema: “Corea del Sud, memoria e repressione: raccontare la legge marziale”. Un evento ben noto ed atteso è, invece, quello del Cosplay contest che, sotto le volte della Loggia di San Giovanni in piazza Libertà, vedrà esibirsi l’1 maggio alle ore 16 figuranti dei cartoni animati e dei fumetti giapponesi provenienti da tutta Italia sotto la conduzione di Giorgia Vecchini, storica cosplayer.

Per tutto il resto, e ce n’è veramente tanto, si rimanda al sito web della manifestazione: https://www.fareastfilm.com/

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