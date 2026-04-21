Startup FVG, torna TEC4I Academy: candidature aperte per l’edizione 2026

Sono ufficialmente aperte le candidature per la quarta edizione di TEC4I Academy, il programma promosso dall’hub di innovazione regionale TEC4I FVG pensato per accompagnare le nuove imprese del territorio nel loro percorso di crescita.

L’iniziativa prenderà il via il 20 maggio 2026 e si conferma come uno dei principali strumenti regionali a supporto dell’innovazione imprenditoriale. L’obiettivo è chiaro: aiutare le startup a evolvere da una fase iniziale a un modello di business più strutturato e competitivo sul mercato.

Formazione, networking e accesso ai capitali

Il programma si articola in due fasi principali: una prima parte di incontri collettivi in aula e una seconda fase di accompagnamento personalizzato.

Un modello già consolidato che combina didattica esperienziale, testimonianze di imprenditori e lavoro concreto sui progetti, con un focus particolare su temi strategici come il business development, il funding e l’accesso ai capitali.

Come sottolineato dall’amministratore delegato di TEC4I FVG, Filippo Bianco, il valore dell’Academy risiede proprio nella capacità di unire formazione pratica, relazioni di qualità e supporto diretto alle imprese.

Premi e nuove opportunità grazie a CiviBank Sparkasse

Tra le principali novità dell’edizione 2026 spicca il rafforzamento della collaborazione con CiviBank (Gruppo Sparkasse).

La banca metterà a disposizione premi in denaro per un totale di 4.000 euro e sessioni di coaching personalizzato per le startup più promettenti.

Un contributo concreto che punta a sostenere le realtà emergenti non solo dal punto di vista formativo, ma anche finanziario, accompagnandole nella fase più delicata della crescita.

Nuova partnership con Itadvisors Commercialisti

Altra importante novità è la collaborazione con Itadvisors Commercialisti, realtà specializzata in consulenza strategica e fiscale.

La partnership nasce con l’obiettivo di offrire alle startup un supporto ancora più completo su temi cruciali come:

sviluppo del business;

accesso ai finanziamenti;

crescita sui mercati.

Un’integrazione di competenze che rafforza l’ecosistema regionale dell’innovazione e migliora la qualità dei servizi offerti alle nuove imprese.

Un’opportunità strategica per il territorio

TEC4I Academy si conferma così un punto di riferimento per il sostegno all’imprenditoria innovativa in Friuli-Venezia Giulia, contribuendo a creare un ambiente favorevole alla nascita e allo sviluppo di nuove realtà economiche.

L’iniziativa rappresenta anche un segnale importante: investire nelle startup significa investire nel futuro del territorio, nella competitività e nella capacità di attrarre talenti e capitali.

Come partecipare

Le candidature sono già aperte. Gli interessati possono:

scrivere a tgen@tec4ifvg.it

consultare il sito ufficiale www.tec4ifvg.it

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