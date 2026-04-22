Io Sono FVG entra nel rating bancario: credito più facile per 500 imprese del territorio

Per la prima volta in Italia, una denominazione territoriale pubblica diventa uno strumento concreto per facilitare l’accesso al credito. Il marchio “Io Sono Friuli-Venezia Giulia” entra infatti nella valutazione del merito creditizio delle imprese grazie agli accordi siglati tra le otto BCC regionali e Agrifood FVG.

Si tratta di un passaggio innovativo che trasforma il marchio in un vero e proprio “passaporto finanziario”, capace di offrire vantaggi reali alle circa 500 aziende concessionarie.

Un sostegno concreto alla sostenibilità

Gli accordi nascono con un obiettivo chiaro: sostenere la transizione ecologica e sociale del tessuto produttivo locale. Il credito cooperativo punta così a utilizzare la leva finanziaria per accompagnare le imprese verso gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, rafforzando al contempo la resilienza economica del territorio.

Come sottolineato da Luca Occhialini, presidente dell’Associazione fra le BCC del FVG, il marchio rappresenta una valutazione terza sulla sostenibilità delle imprese, utile anche per le banche nella concessione dei finanziamenti.

Il ruolo chiave della valutazione ESG

Alla base del sistema c’è un articolato modello di valutazione ESG sviluppato da Agrifood FVG insieme alle Camere di Commercio regionali, Dintec e l’Università di Udine. Attraverso algoritmi specifici, vengono analizzate le performance delle imprese, mettendo in relazione sostenibilità e dati finanziari.

Questo approccio consente alle banche di riconoscere nelle aziende marchiate un elemento positivo nella valutazione del credito, rafforzando il legame tra istituti e territorio.

Risultati già evidenti per le imprese

L’impatto del marchio è già significativo: secondo il presidente di Agrifood FVG, Pier Giorgio Sturlese, le imprese coinvolte hanno registrato un incremento dei fatturati pari a quasi 60 milioni di euro.

Oltre ai benefici economici, le aziende potranno contare su nuovi strumenti operativi. Entro l’autunno, infatti, sarà disponibile una piattaforma in grado di generare un pre-bilancio di sostenibilità, utile anche per le certificazioni di filiera e i rapporti con clienti e fornitori.

Accesso al credito e nuovi investimenti

Le BCC hanno previsto risorse dedicate per sostenere progetti concreti legati alla sostenibilità, tra cui:

certificazioni aziendali

miglioramento del welfare aziendale

promozione della parità di genere

interventi di efficienza energetica

gestione sostenibile degli scarti produttivi

Un ulteriore elemento di valore è che l’ottenimento del marchio è completamente gratuito per le imprese, rendendo l’iniziativa accessibile a tutto il tessuto produttivo.

Una sinergia territoriale strategica

L’accordo rappresenta un esempio di collaborazione tra istituzioni, sistema bancario e imprese, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Le BCC coinvolte – tra cui Banca 360 FVG, PrimaCassa, CrediFriuli e BCC Venezia Giulia – confermano così il proprio ruolo di motore dello sviluppo locale.

Il riconoscimento del marchio Io Sono FVG come parametro nel rating bancario segna dunque un passo decisivo verso un modello economico in cui sostenibilità e accesso al credito procedono insieme.

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