“Able to play simple” Peter Erskine chiude la stagione del Teatro Bonezzi

MONFALCONE – Celebriamo la musica che non ha confini, celebriamo la data del 30 aprile come un rito collettivo, celebriamo l’International Jazz Day che quest’anno coincide con il gran finale di una stagione indimenticabile al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Non è un caso che per chiudere questo percorso, la direzione artistica abbia scelto un gigante della batteria, un uomo la cui carriera è intrecciata indissolubilmente con la storia stessa del genere. Peter Erskine non torna a Monfalcone solo per esibirsi, ma torna per ricordarci che la complessità è un punto di partenza e mai di arrivo.

Si tratta di un’etica del suono che si riassume nel titolo della serata, quell’essere capaci di “suonare semplice” che è proprio solo dei grandissimi maestri come ricorderà nella scheda di sala l’approfondimento di Maurizio Pagnutti, uno dei più grandi batteristi della nostra regione e che ha avuto il piacere di studiare con il M.o ad una sua clinic. Si tratta di una filosofia che Erskine ha affinato tra i Weather Report e i palchi più prestigiosi del mondo, dove il ritmo non è mai ostentazione ma diventa architettura pura. Si tratta di un dono raro, quello di saper abitare il tempo musicale con una naturalezza che trasforma ogni colpo di rullante in una parola di un discorso profondo e necessario.

Incontreremo sul palco un quartetto che è una vera e propria enciclopedia del jazz moderno. Incontreremo Alan Pasqua al pianoforte, le cui armonie sono ricami preziosi capaci di dialogare con la memoria e il futuro. Incontreremo Darek Oles al contrabbasso, la colonna portante che garantisce stabilità e profondità a ogni esecuzione. Incontreremo soprattutto Bob Mintzer al sassofono, un artista che riesce a coniugare la potenza del fraseggio con una sensibilità melodica che ha pochi eguali nella scena contemporanea. Insieme, questi quattro giganti porteranno in dote l’energia che ha già fruttato la nomination ai Grammy per l’album Live in Italy, a testimonianza di una sintonia che rasenta la telepatia sonora.

La serata si articola come un viaggio attraverso le composizioni originali del quartetto, con momenti di improvvisazione pura che rendono ogni concerto un evento unico e irripetibile. La strumentazione, guidata dalla precisione millimetrica di Erskine, esplora le dinamiche del post-bop e della fusion più raffinata, mantenendo sempre un legame viscerale con la melodia.

Come amano ricordare i grandi maestri, il jazz è l’unica arte in cui la libertà si esercita attraverso la disciplina più rigorosa. Si dice che nel jazz non esistano note sbagliate, ma solo modi diversi di arrivare alla verità. Si dice che il ritmo sia il battito cardiaco dell’universo e che Erskine sia colui che ha imparato a sincronizzarlo con il respiro del pubblico. Queste riflessioni accompagneranno gli spettatori lungo tutto il concerto, offrendo chiavi di lettura che vanno oltre il semplice ascolto tecnico per abbracciare un’esperienza sensoriale totale.

Il sipario si chiude su una terza stagione griffata dal direttore artistico Simone D’Eusanio che ha saputo alzare l’asticella della qualità e del coinvolgimento, ma prima della musica ci sarà spazio per il racconto e l’approfondimento. “Il jazz non è solo musica, è uno stile di vita: infatti i jazzisti sono tutti dei personaggi fuori dalle righe! Ne incontreremo tanti alla presentazione di Dietro le Quinte (ore 20 presso il foyer del teatro ad ingresso libero), più noti e meno noti, con aneddoti, curiosità, qualche mistero e soprattutto ci recheremo in quella zona grigia dove il jazz – la musica della notte per antonomasia – si interseca con la vita di tutti i giorni creando la perfetta colonna sonora della contemporaneità” sono le parole di Massi Boscarol, che presenterà la serata che chiude ufficialmente un capitolo glorioso della storia recente del Teatro Bonezzi.

Per info e biglietti: https://www.teatromonfalcone.it/eventi/international-jazz-day-peter-erskine-quartet/

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