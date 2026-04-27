Pordenone potenzia i centri estivi: tre sedi e iscrizioni al via dal 30 aprile

Apriranno mercoledì 30 aprile le iscrizioni ai Punti verdi comunali estivi e ai principali servizi scolastici ed extrascolastici per l’anno 2026/2027 a Pordenone. Un appuntamento atteso dalle famiglie che quest’anno potranno contare su un’offerta ancora più ampia, soprattutto per quanto riguarda i centri estivi dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni.

Le domande per i Punti verdi saranno accolte in ordine cronologico fino a esaurimento dei posti, confermando la forte richiesta per questo servizio. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 12 maggio.

Tre sedi per i Punti verdi: più posti disponibili

La principale novità riguarda il potenziamento dei centri estivi, che passano da due a tre sedi complessive. Alle strutture già attive nelle scuole dell’infanzia di viale Libertà e via Fiamme Gialle, si aggiunge la nuova sede di Borgomeduna.

Un ampliamento che consente di aumentare significativamente la capacità di accoglienza e di distribuire in modo più capillare il servizio sul territorio comunale, rispondendo alla crescente domanda delle famiglie.

I Punti verdi saranno attivi dal 30 giugno all’8 agosto e proporranno attività educative, ludiche e ricreative in ambienti sicuri e organizzati. Le famiglie potranno scegliere tra sei settimane o quattro settimane consecutive, con priorità per i residenti nel Comune di Pordenone.

Un sostegno concreto alle famiglie

L’assessore all’Istruzione Pietro Tropeano ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa: “Rafforzare questi servizi significa sostenere concretamente le famiglie e investire nella crescita educativa della comunità”.

L’obiettivo è costruire una rete educativa sempre più solida, capace di accompagnare bambini e ragazzi anche oltre l’orario scolastico, favorendo la conciliazione tra vita familiare e lavoro.

Servizi extrascolastici e organizzazione

Parallelamente ai centri estivi, dal 30 aprile al 12 maggio saranno aperte anche le iscrizioni ai servizi di pre-accoglienza, post-accoglienza e doposcuola. Per mensa scolastica e trasporto casa-scuola, invece, saranno previste finestre dedicate nei mesi successivi, così da agevolare la pianificazione delle famiglie.

Tutte le procedure si svolgeranno esclusivamente online tramite il portale comunale, con accesso tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica. L’iscrizione ai Punti verdi sarà confermata attraverso pagamento con PagoPA.

Una rete educativa sempre più completa

Il Comune di Pordenone conferma così l’intera rete dei servizi scolastici ed extrascolastici, tra cui ristorazione scolastica, trasporto e supporto alla frequenza, consolidando un sistema sempre più strutturato e vicino alle esigenze quotidiane delle famiglie.

Un investimento che punta a mettere al centro le nuove generazioni, offrendo opportunità educative di qualità e un supporto concreto alla comunità.

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