Trieste-Grado-Lignano, riparte il collegamento marittimo: orari e novità della stagione 2026

È ufficialmente partita la stagione 2026 dei collegamenti marittimi tra Trieste, Grado e Lignano Sabbiadoro, un servizio che si conferma sempre più centrale non solo per il turismo, ma anche per la mobilità regionale. A sottolinearne l’importanza è stata l’assessore alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, presente al Molo Torpediniere di Grado per l’avvio simbolico della stagione.

Secondo Amirante, il trasporto via mare rappresenta “una componente strutturale della mobilità regionale”, capace di integrare diversi sistemi di trasporto e offrire un’alternativa concreta e sostenibile agli spostamenti su gomma. Una visione che punta a rafforzare l’intermodalità e a migliorare la qualità degli spostamenti per cittadini e turisti.

Collegamenti attivi fino a ottobre con servizio potenziato

Il servizio, gestito dal battello della società Delfino Verde, sarà attivo fino al 4 ottobre 2026, con l’unica sospensione nelle giornate di lunedì. La rete collega quotidianamente le tre principali località costiere lungo l’intero arco della giornata, offrendo una soluzione efficiente sia per chi si muove per svago sia per esigenze quotidiane.

L’organizzazione per la stagione in corso si presenta consolidata ed efficiente, grazie a un lavoro di potenziamento della gestione operativa e dell’affidabilità realizzato negli ultimi mesi. Un miglioramento che punta a garantire un servizio sempre più puntuale e competitivo.

Orari e percorso: due corse giornaliere tra costa e laguna

Il programma delle corse prevede una prima partenza da Trieste (Riva Nazario Sauro) alle ore 8.15, con arrivo a Grado alle 9.30. Da qui il battello prosegue verso Lignano Sabbiadoro, raggiungendo la Darsena Sbarco dei Pirati alle 10.40.

Il viaggio di ritorno prevede una nuova fermata a Grado alle 11.50 e si conclude a Trieste alle 13.15. Nel pomeriggio, il servizio viene replicato con partenza alle 16.00 dal capoluogo regionale e rientro finale previsto alle 21.00, dopo le tappe intermedie.

Una programmazione che consente di coprire l’intera giornata e di favorire spostamenti flessibili tra le principali località turistiche della costa friulana.

Mobilità sostenibile e valorizzazione del territorio

La stagione 2026 si apre con prospettive positive. Come evidenziato dall’assessore Amirante, l’obiettivo è chiaro: rafforzare una mobilità sostenibile, valorizzare il territorio e migliorare l’esperienza di viaggio.

Il trasporto marittimo si conferma quindi una leva strategica per lo sviluppo regionale, capace di coniugare esigenze ambientali, turismo e qualità della vita. Un servizio che non solo collega luoghi, ma contribuisce a creare un sistema di mobilità più moderno, integrato ed efficiente.

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