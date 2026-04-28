Seguici su

Innovazione

Stampa 3D e cantieristica: TEC4I FVG rivoluziona la produzione navale

Il Friuli-Venezia Giulia rafforza l’innovazione industriale con TEC4I FVG: realizzato un componente navale in stampa 3D per Fincantieri, con vantaggi in prestazioni, costi e sostenibilità
Avatar

Pubblicato

30 minuti fa

il

Il laboratorio stampa 3D

Il Friuli-Venezia Giulia rafforza il proprio ruolo nell’innovazione industriale grazie alla manifattura additiva. L’hub di Design e Stampa 3D di TEC4I FVG si conferma infatti un punto di riferimento per le aziende del territorio, offrendo tecnologie avanzate e competenze specialistiche senza la necessità di investimenti iniziali onerosi.

Dalla prototipazione avanzata alla produzione di componenti complessi, la stampa 3D sta rivoluzionando i processi produttivi, consentendo alle imprese regionali di sperimentare nuove soluzioni in modo rapido ed efficace.

Collaborazione strategica con Fincantieri

Tra i casi più significativi emerge la collaborazione con Fincantieri, leader mondiale nella cantieristica navale. Grazie al supporto di TEC4I FVG è stato realizzato un componente metallico in acciaio inossidabile 316L, progettato da Isotta Fraschini Motori per sistemi di nuova generazione destinati a carburanti innovativi.

Per la produzione è stata utilizzata la stampante 3D EOS M 290, capace di lavorare su diverse leghe metalliche garantendo rapidità e flessibilità produttiva.

Prestazioni migliorate e costi ridotti

L’impiego dell’additive manufacturing ha permesso di ripensare completamente il componente rispetto alla progettazione tradizionale. I risultati sono significativi:

  • Ottimizzazione del peso;
  • Miglioramento delle prestazioni funzionali e termiche;
  • Riduzione dei tempi e dei costi di sviluppo.

Come sottolineato dal tecnico dell’hub, Fabio Nocent, la vera innovazione sta nel progettare i componenti “a partire dalle loro funzioni, e non dai limiti dei processi tradizionali”.

Il dettaglio componente realizzato

Il dettaglio componente realizzato

Opportunità anche per PMI e filiere locali

Non solo grandi gruppi industriali. L’esperienza dimostra come la stampa 3D rappresenti una leva strategica anche per le PMI, che possono così testare e integrare nuove tecnologie senza sostenere investimenti immediati in macchinari o competenze interne.

L’hub di TEC4I FVG mette infatti a disposizione un supporto completo: dalla progettazione alla realizzazione, accompagnando le aziende in un percorso di innovazione concreta.

Sostenibilità e efficienza produttiva

La manifattura additiva offre anche vantaggi rilevanti sul piano ambientale. L’ottimizzazione geometrica consente di ridurre l’utilizzo di materiale, mentre il processo produttivo limita scarti e lavorazioni successive, rendendo l’intera filiera più sostenibile ed efficiente.

Un modello di innovazione per il territorio

Il caso TEC4I FVG dimostra come il Friuli-Venezia Giulia stia costruendo un ecosistema industriale capace di coniugare innovazione, sostenibilità e competitività. L’additive manufacturing si conferma così una tecnologia chiave per il futuro della produzione, in particolare in settori strategici come quello navale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

You must be logged in to post a comment Login

Tu cosa ne pensi?