Innovazione
Stampa 3D e cantieristica: TEC4I FVG rivoluziona la produzione navale
Il Friuli-Venezia Giulia rafforza l’innovazione industriale con TEC4I FVG: realizzato un componente navale in stampa 3D per Fincantieri, con vantaggi in prestazioni, costi e sostenibilità
Il Friuli-Venezia Giulia rafforza il proprio ruolo nell’innovazione industriale grazie alla manifattura additiva. L’hub di Design e Stampa 3D di TEC4I FVG si conferma infatti un punto di riferimento per le aziende del territorio, offrendo tecnologie avanzate e competenze specialistiche senza la necessità di investimenti iniziali onerosi.
Dalla prototipazione avanzata alla produzione di componenti complessi, la stampa 3D sta rivoluzionando i processi produttivi, consentendo alle imprese regionali di sperimentare nuove soluzioni in modo rapido ed efficace.
Collaborazione strategica con Fincantieri
Tra i casi più significativi emerge la collaborazione con Fincantieri, leader mondiale nella cantieristica navale. Grazie al supporto di TEC4I FVG è stato realizzato un componente metallico in acciaio inossidabile 316L, progettato da Isotta Fraschini Motori per sistemi di nuova generazione destinati a carburanti innovativi.
Per la produzione è stata utilizzata la stampante 3D EOS M 290, capace di lavorare su diverse leghe metalliche garantendo rapidità e flessibilità produttiva.
Prestazioni migliorate e costi ridotti
L’impiego dell’additive manufacturing ha permesso di ripensare completamente il componente rispetto alla progettazione tradizionale. I risultati sono significativi:
- Ottimizzazione del peso;
- Miglioramento delle prestazioni funzionali e termiche;
- Riduzione dei tempi e dei costi di sviluppo.
Come sottolineato dal tecnico dell’hub, Fabio Nocent, la vera innovazione sta nel progettare i componenti “a partire dalle loro funzioni, e non dai limiti dei processi tradizionali”.
Opportunità anche per PMI e filiere locali
Non solo grandi gruppi industriali. L’esperienza dimostra come la stampa 3D rappresenti una leva strategica anche per le PMI, che possono così testare e integrare nuove tecnologie senza sostenere investimenti immediati in macchinari o competenze interne.
L’hub di TEC4I FVG mette infatti a disposizione un supporto completo: dalla progettazione alla realizzazione, accompagnando le aziende in un percorso di innovazione concreta.
Sostenibilità e efficienza produttiva
La manifattura additiva offre anche vantaggi rilevanti sul piano ambientale. L’ottimizzazione geometrica consente di ridurre l’utilizzo di materiale, mentre il processo produttivo limita scarti e lavorazioni successive, rendendo l’intera filiera più sostenibile ed efficiente.
Un modello di innovazione per il territorio
Il caso TEC4I FVG dimostra come il Friuli-Venezia Giulia stia costruendo un ecosistema industriale capace di coniugare innovazione, sostenibilità e competitività. L’additive manufacturing si conferma così una tecnologia chiave per il futuro della produzione, in particolare in settori strategici come quello navale.
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