Fedriga al Safety Day di Monfalcone: “Serve un’alleanza per ridurre infortuni e morti”

In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, il tema della prevenzione torna al centro del dibattito in Friuli-Venezia Giulia. A Monfalcone, nel cuore del sistema industriale regionale, il governatore Massimiliano Fedriga è intervenuto al “Safety Day” organizzato dal gruppo Fincantieri che si è svolto ieri 28 aprile, sottolineando la necessità di un impegno condiviso per ridurre gli incidenti nei luoghi di lavoro.

All’evento ha partecipato anche l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, a cui Fedriga ha rivolto un ringraziamento per il contributo dato alla realizzazione della Carta di Lorenzo, documento simbolo dell’impegno verso una maggiore tutela dei lavoratori.

Superare la routine, il vero rischio per la sicurezza

Nel suo intervento, Fedriga ha evidenziato uno dei principali fattori di rischio: l’abitudinarietà nelle attività quotidiane.

“La vera sfida è superare la routine che può portare a cali di attenzione anche fatali”, ha spiegato il governatore, richiamando l’importanza di mantenere alta la concentrazione anche nelle operazioni più ripetitive.

Per questo motivo, oltre alla formazione tradizionale, diventano centrali strumenti innovativi come esperienze pratiche sul campo, tecnologie di monitoraggio e sistemi di supporto digitale ai lavoratori.

Un approccio che punta a rendere la sicurezza non solo una norma da rispettare, ma una cultura diffusa e condivisa.

Un’alleanza tra istituzioni, imprese e lavoratori

Uno dei passaggi chiave dell’intervento riguarda la necessità di costruire una sinergia concreta tra tutti gli attori del sistema.

“Abbattere i numeri di morti e feriti significa garantire qualità della vita e maggiore produttività”, ha sottolineato Fedriga.

In questo contesto, il lavoro portato avanti da Fincantieri è stato indicato come esempio virtuoso: un modello che dimostra come investire in sicurezza significhi anche rafforzare la competitività aziendale.

Obiettivo zero morti sul lavoro: una sfida possibile

La Regione Friuli-Venezia Giulia conferma il proprio impegno a sostenere politiche e iniziative in grado di migliorare le condizioni nei luoghi di lavoro.

L’obiettivo finale è ambizioso ma chiaro: raggiungere il traguardo di “zero morti sul lavoro”, in linea con quanto richiamato anche dal Presidente della Repubblica.

“Le aziende devono diventare luoghi intrinsecamente sicuri, non solo produttivi”, ha concluso Fedriga, ribadendo la volontà di proseguire su un percorso che metta al centro la tutela della persona.

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