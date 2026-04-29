Sono 130 i posti di lavoro disponibili in occasione del nuovo Recruiting day organizzato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Fagagna e Adecco Italia Spa. L’appuntamento è fissato per mercoledì 27 maggio 2026, a partire dalle ore 9.30, nella cornice di Palazzo Pico.

L’iniziativa rappresenta una concreta occasione di incontro tra domanda e offerta di lavoro, con l’obiettivo di favorire l’inserimento occupazionale e rispondere alle esigenze delle imprese locali.

Opportunità concrete per lavoratori e aziende

A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, che evidenzia come il Recruiting day rappresenti “uno strumento efficace e vicino al sistema produttivo”, capace di mettere in contatto diretto le aziende con candidati selezionati.

Secondo l’assessore, si tratta di un’occasione significativa non solo per chi è in cerca di occupazione, ma anche per le imprese che possono così individuare profili professionali in linea con i propri fabbisogni reali.

Le aziende coinvolte e i settori interessati

Saranno 10 le aziende del territorio friulano protagoniste della giornata di selezione. Tra queste figurano realtà consolidate come Alfrus Srl, Ceccarelli Group, Cepparo SpA, Cmt Utensili SpA, Idealservice Società cooperativa, Midolini Group, Prodes & Cielo Azzurro, Rhoss SpA, Roncadin SpA e Smf Group.

Le opportunità coprono un ampio ventaglio di settori: produzione industriale, logistica, servizi ambientali, amministrazione, Information Technology, sicurezza, manutenzione e trasporti.

I profili ricercati: spazio a competenze tecniche e operative

Le posizioni aperte sono numerose e diversificate. Tra le figure più richieste figurano:

operai di produzione e magazzinieri

addetti alle spedizioni e al confezionamento

autisti e manutentori

tecnici specializzati (tra cui frigoristi e cablatori bordo macchina)

data analyst e tecnici HSE (Health, Safety and Environment)

impiegati amministrativi e responsabili acquisti

Una varietà di ruoli che conferma la crescente richiesta di competenze sia operative sia altamente specializzate nel tessuto produttivo regionale.

Come partecipare

Per prendere parte al Recruiting day è necessario inviare il proprio curriculum vitae entro martedì 19 maggio 2026 attraverso il link “Mi candido” alla pagina dedicata sul sito della Regione.

I candidati potranno presentare più candidature, anche per diverse aziende o posizioni, ripetendo la procedura per ciascuna opportunità di interesse.

Selezione e colloqui, il calendario

Dopo la raccolta dei curricula, sarà effettuata una fase di preselezione per individuare i profili più in linea con le richieste delle aziende.

I candidati selezionati riceveranno una comunicazione via email tra il 20 e il 26 maggio, con i dettagli relativi al colloquio, che si svolgerà il 27 maggio secondo un calendario prestabilito.

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