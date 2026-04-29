Il Blu Team di Pavia di Udine scrive una pagina memorabile dello sport regionale conquistando la Coppa Italia di Serie B2 femminile, un risultato che conferma la crescita e la qualità del movimento pallavolistico del Friuli-Venezia Giulia. Una vittoria che va oltre il semplice trofeo e rappresenta un segnale forte per tutto il territorio.

Un successo che valorizza il volley del Friuli-Venezia Giulia

La conquista della Coppa Italia è il coronamento di un percorso costruito con determinazione, talento e spirito di squadra. Le atlete, guidate in campo dall’allenatore Simone Molinaro, hanno saputo distinguersi per qualità tecnica e mentalità vincente, portando il Blu Team sul gradino più alto della competizione nazionale.

Un traguardo che non arriva per caso, ma è il risultato di anni di lavoro e di una struttura solida. La società, presieduta da Giuseppe Fabbro, rappresenta infatti una realtà consolidata che quest’anno celebra 50 anni di attività, confermandosi punto di riferimento per la pallavolo femminile regionale.

Numeri importanti testimoniano la forza del progetto: oltre 150 tesserati, collaborazioni attive con altre quattro società e una presenza capillare che coinvolge ben 18 Comuni del territorio. Un modello virtuoso che unisce sport, formazione e comunità.

Il valore sociale dello sport e il ricordo di Flebus

Durante l’incontro ufficiale in Regione, è stato sottolineato anche il ruolo fondamentale del Blu Team nella promozione dell’attività sportiva tra i giovani, contribuendo ad ampliare la partecipazione e a diffondere i valori positivi dello sport.

Momento particolarmente significativo è stato il ricordo di Rodolfo Flebus, imprenditore friulano e storico presidente della società, scomparso improvvisamente lo scorso gennaio. La sua figura resta un punto di riferimento per l’intero ambiente sportivo, simbolo di passione e dedizione.

Fedriga: “Orgoglio per un risultato che rafforza la comunità”

A celebrare il successo del Blu Team è stato il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha accolto atlete, staff e dirigenti nel Palazzo della Regione a Trieste.

“Siamo particolarmente orgogliosi per la conquista della Coppa Italia di Serie B2 femminile da parte del Blu Team di Pavia di Udine. Un grandissimo risultato per il movimento del volley del Friuli-Venezia Giulia e per una disciplina che conquista sempre nuovi appassionati”, ha dichiarato il presidente.

Fedriga ha poi evidenziato come la società rappresenti molto più di una realtà sportiva: “Oltre ai trofei vinti, opera per promuovere l’attività fisica nei giovani e per allargare la partecipazione. Obiettivi determinanti per creare una comunità sana e coesa”.

Infine, il governatore ha ribadito l’impegno della Regione nel sostenere lo sport a ogni livello: “I valori dello sport – sacrificio, fatica, capacità di affrontare la sconfitta e di ripartire – sono principi fondamentali anche nella vita di ciascuno di noi”.

Un successo che unisce risultati, valori e comunità: elementi chiave per continuare a crescere dentro e fuori dal campo.

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